Ντίον Λέντορ: Νεκρός σε τροχαίο

‘Ενας αθλητής με σημαντική συλλογή μεταλλίων στις μεγάλες διοργανώσεις του στίβου, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Τέξας. Ο λόγος για τον Ντίον Λέντορ, πρωταθλητή των 400 μέτρων από το Τρινιντάντ, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα δυστύχημα που έγινε κάτω από άγνωστες προς το παρόν, συνθήκες. Την ειδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο συμπατριώτης του και πρώην ολυμπιονίκης στα σπριντ, Άτο Μπόλτον.

Ο Λέντορ έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την 4Χ400μ. της πατρίδας του το 2012 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και ένα αργυρό με την ίδια ομάδα στο Παγκόσμιο του Πεκίνου το 2015. Σε ατομικό επίπεδο, κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου (2016, 2018).

Trinidad and Tobago 400m sprinter Deon Lendore killed in a car crash in Texas.

2012 Olympic bronze medalist (4x400m) and 2015 World championship silver medalist (4x400m) pic.twitter.com/tbn59pfhw7

— Ato Boldon (@AtoBoldon) January 11, 2022