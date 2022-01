Ντύθηκε βασίλισσα Ελισάβετ: Κοριτσάκι μεταμορφώθηκε για το Halloween και έλαβε γράμμα από το Μπάκιγχαμ

Η μόλις ενός έτους Jalayne Sutherland από το Οχάιο τράβηξε την προσοχή της βασιλικής οικογένειας, αφού επέλεξε να ντυθεί βασίλισσα Ελισάβετ για την γιορτή του Halloween. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο όταν η μικρή ντύθηκε με αφορμή τη γιορτή του Halloween ως τη βασίλισσα Ελισάβετ, φορώντας ένα outfit που σίγουρα θα ενέκρινε η μονάρχης και ποζάροντας μαζί με 2 σκυλάκια της αγαπημένης ράτσας της, corgis.

Τότε, η μητέρα της μικρής, Katelyn, αποφάσισε να ταχυδρομήσει τις φωτογραφίες στο Παλάτι, με την απάντηση να έρχεται πριν από έναν μήνα, στις 9 Δεκεμβρίου του 2021. Η Katelyn ήταν τόσο ενθουσιασμένη με τη μεταμφίεση της κόρης της σε βασίλισσα Ελισάβετ που δημοσίευσε τις φωτογραφίες της στο Facebook. Σε αυτές βλέπουμε την Jalayne να φοράει πέρλες στον λαιμό, μπλε παλτό με ασορτί καπέλο και λευκή περούκα.

Η κυρία επί των τιμών της βασίλισσας, η Mary Morrison, ήταν εκείνη που έστειλε την απάντηση στην οικογένεια της μικρής Jalayne, αν και κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. «Η βασίλισσα επιθυμεί να σας γράψω για να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας και τη φωτογραφία που σκεφτήκατε να προσθέσετε. Η Αυτού Μεγαλειότης θεωρεί πως ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να της γράψετε και η βασίλισσα είναι χαρούμενη που είδε τη φωτογραφία της κόρης σας, Jaylayne, με τo υπέροχo (splendid) outfit της. Η Αυτού Μεγαλειότητα εύχεται να περάσετε όλοι καλά Χριστούγεννα και σας επισυνάπτω μερικές πληροφορίες για τα βασιλικά κατοικίδια, που η Jalayne θα ήθελε να έχει», έγραφε η επιστολή.

