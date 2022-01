Νόβακ Τζόκοβιτς – απόφαση: Η πρώτη αντίδραση του τενίστα

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη του τένις βρίσκεται εδώ και πέντε μέρες σε κατάσταση “λίμπο” στην Αυστραλία. Η πρώτη αντίδραση του Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter. “Ήρθα εδώ για να παίξω και θέλω να μείνω για να αγωνιστώ” – “Ευγνώμων” δηλώνει για την δικαστική απόφαση που ανέτρεψε την ακύρωση της βίζα εισόδου του. Μετά την δικαίωσή του από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μελβούρνης που έκανε δεκτή την έφεσή του κατά της απόφασης ακύρωσης της βίζας εισόδου του στη χώρα, υποβάλλεται στο “μαρτύριο” της αναμονής.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022