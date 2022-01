Φωτιά σε πολυκατοικία – Νέα Υόρκη: Τραγωδία στο Μπρονξ μετά από πυρκαγιά, δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και εννέα παιδιά, από φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Τα παραπάνω ανακοίνωσε η πυροσβεστική ενώ την πληροφορία επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της πόλης. Περίπου 200 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί το μεσημέρι, τοπική ώρα, για να κατασβέσουν την τεράστια πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τον τρίτο όροφο του κτιρίου που συνολικά έχει 19 ορόφους, λίγο πριν τις 11:00, τοπική ώρα. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης Ντάνιελ Νίγκρο δήλωσε ότι 32 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ συνολικά οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 63.

Ο Νίγκρο πρόσθεσε ότι αναμένει «πολλά θύματα», ενώ εξήγησε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι και παιδιά. Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται τεράστιες φλόγες και πυκνός καπνός να βγαίνουν από ένα παράθυρο του πολυώροφου κτιρίου. «Θα είναι μια από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουμε δει ποτέ στην εποχή μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, ο οποίος έχει μεταβεί στο σημείο της τραγωδίας.

ALERT: Horrific fire in a Bronx building leaves numerous people seriously injured. People were seen “jumping from windows” from a scene of a 5-alarm fire.pic.twitter.com/anVksTsc93

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 9, 2022