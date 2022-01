Εξέγερση Καζακστάν – νέα: Τέλος τα επεισόδια και οι ταραχές στο Αλμάτι

Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η κατάσταση στο Καζακστάν, σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, έπειτα από ένα κύμα βίαιων ταραχών στη χώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών επισήμανε ότι σχεδόν 8.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη διάρκεια των αιματηρών επεισοδίων που συγκλόνισαν το Καζακστάν. Έχουν εξουδετερωθεί «πυρήνες τρομοκρατικών απειλών», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας. «Στις 10 Ιανουαρίου κρατούνται 7.989 άτομα κρατούνται από τα όργανα του υπουργείου Εσωτερικών», ανέφερε από την πλευρά του το υπουργείο σε ανάρτησή του στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, ισχυρίστηκε σήμερα ότι ξένοι μαχητές από άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας, του Αφγανιστάν και της Μέσης Ανατολής συμμετείχαν στις πρόσφατες θανατηφόρες ταραχές τις οποίες χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση». «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση, μια οργανωμένη και καλά προετοιμασμένη ενέργεια κατά του Καζακστάν με τη συμμετοχή ξένων μαχητών από χώρες της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένου του Αφγανιστάν. Συμμετείχαν επίσης μαχητές από χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Τοκάγεφ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του μετά από επικοινωνία του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ο πρόεδρος της χώρας εκτίμησε ότι περίπου 1.300 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων «100 εμπορικών κέντρων και τραπεζών», που δέχθηκαν επιθέσεις -όπως είπε. Περίπου 500 αυτοκίνητα της Αστυνομίας πυρπολήθηκαν, πρόσθεσε ο Καζάκος ηγέτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η οικονομική ζημιά για το κράτος ενδέχεται να ανέρχεται σε 2 έως 3 δισεκατομμύρια δολάρια». Ακόμη, αναφέρθηκε -για ακόμη μια φορά- σε «πολλά θύματα μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών».

Συνολικά 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια των ταραχών που συγκλόνισαν την περασμένη εβδομάδα το Καζακστάν, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά χθες, Κυριακή 9 Ιανουαρίου, το υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι αρχές του Καζακστάν, με την υποστήριξη της Ρωσίας, κατηγορούν διεθνείς τρομοκρατικές δυνάμεις ότι βρίσκονται πίσω από τις αιματηρές ταραχές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες.

Ακόμη, ο πρόεδρος Κασίμ -Ζομάρτ Τοκάγεφ ανακοίνωσε ότι είχε μια «παραγωγική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ», υπογραμμίζοντας ότι η ηγεσία της χώρας έλαβε επείγοντα μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε η κρατική της υπόσταση. «Παραγωγική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σήμερα», έγραψε ο Τοκάγεφ στην σελίδα του στο Twitter. «Ανέφερα τα τελευταία στοιχεία για την κατάσταση στο Καζακστάν», πρόσθεσε.

«Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή επιθετικότητα και επίθεση κατά της κρατικής μας υπόστασης και λάβαμε επείγοντα μέτρα για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης και της νόμιμης τάξης», υπογράμμισε ακόμη ο πρόεδρος του Καζακστάν. «Ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε και δεν θα χρησιμοποιήσουμε ένοπλη βία εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών. Παρόμοιοι ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Το Καζακστάν θα ενισχύσει την συνεργασία με την ΕΕ», σημείωσε επίσης στην ανάρτησή του.

Productive conversation with @eucopresident Charles Michel today. Updated on situation in #Kazakhstan. We faced unprecedented act of aggression and assault on our statehood, and took urgent measures to restore constitutional order and rule of law. pic.twitter.com/2JC8UOfhie

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 10, 2022