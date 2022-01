Γιος Σινέντ Ο Κόνορ: Ο σπαραγμός της τραγουδίστριας και η οργή

Νεκρός βρέθηκε ο 17χρονος γιος της Σινέντ ο Κόνορ, Σέιν. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε το τραγικό γεγονός με μια ανάρτησή της στα social media στα οποία αποκαλούσε τον γιος της φως της ζωής της. «Ο όμορφος γιος μου, ο Σέιν, το φως της ζωής μου, αποφάσισε να βάλει τέλος στον επίγειο αγώνα του σήμερα και τώρα είναι με τον Θεό. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη και ας μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ. Σε παρακαλώ, αναπαύσου».

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Η 55χρονη τραγουδίστρια αργότερα τουίταρε ένα τραγούδι του Μπομπ Μάρλεϊ, που αφιέρωσε στον Σέιν: «Αυτό είναι για τον Σέιν μου. Το φως της ζωής μου. Το φως της ψυχής μου. Το γαλανομάτικο μωρό μου. Θα είσαι πάντα το φως μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Κανένα όριο δεν μπορεί να μας χωρίσει».

This is for my Shaney. The light of my life. The lamp of my soul. My blue-eye baby. You will always be my light. We will always be together. No boundary can separate us. https://t.co/7b2f0GFDEO — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Η αστυνομία είχε προηγουμένως απευθύνει έκκληση για βοήθεια στον εντοπισμό του Σέιν ο Κόνορ που είχε εξαφανιστεί από την Πέμπτη, από το νοσοκομείο Tallaght του Δουβλίνου, όπου βρισκόταν υπό παρακολούθηση καθώς είχε αυτοκτονικές τάσεις. Ενώ αγνοούνταν ο 17χρονος, η τραγουδίστρια είχε γράψει στο Twitter: «Σέιν, η ζωή σου είναι πολύτιμη. Ο Θεός δεν σμίλεψε αυτό το όμορφο χαμόγελο στο όμορφο πρόσωπό σου για το τίποτα. Ο κόσμος μου θα κατέρρεε χωρίς εσένα.

Είσαι η καρδιά μου. Σε παρακαλώ μην την κάνεις να σταματήσει να χτυπά. Σε παρακαλώ, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Πήγαινε στην αστυνομία και ας σε πάμε στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα μήνυμα για τον γιο μου, τον Σέιν. Σέιν, δεν είναι πια αστείο όλο αυτό το να εξαφανίζεσαι. Με τρομάζεις πάρα πολύ. Θα μπορούσες σε παρακαλώ να κάνεις το σωστό και να παρουσιαστείς σε ένα τμήμα . Αν είσαι με τον Σέιν, σε παρακαλώ κάλεσε την αστυνομία για την ασφάλειά του».

Shane, your life is precious. God didn’t chisel that beautiful smile on your beautiful face for nothing. My world would collapse without you. You are my heart. Please don’t stop it from beating. Please don’t harm yourself. Go to the Gardai and let’s get you to hospital. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022

This is a message for my son, Shane. Shane, it’s not funny any more all this going missing. You are scaring the crap out of me. Could you please do the right thing and present yourself at a Gardai station. If you are with Shane please call the Gardai for his safety. pic.twitter.com/uJWuSJ1bRJ — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 6, 2022

Η αστυνομία είχε νωρίτερα ανανεώσει την έκκλησή της για τον εντοπισμό του Σέιν, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά την Παρασκευή στο Τάλαχτ, στο νότιο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: “Ο Σέιν είναι 1,80 μ., με κοντά καστανά μαλλιά και μπλε μάτια. Όταν εθεάθη για τελευταία φορά, φορούσε ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα, σκούρο παντελόνι φόρμας, ένα μπλουζάκι στο χρώμα του κρασιού και αθλητικά παπούτσια».

Επιβεβαίωσε το θάνατο του 17χρονου η αστυνομία

Η αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα την είδηση του θάνατου του γιου της Σινέντ ο Κόνορ: «Μετά την ανεύρεση ενός πτώματος στην περιοχή Bray του Wicklow την Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2022, η έκκληση για στοιχεία για τον εξαφανισμένο Σέιν ο Κόνορ, 17 ετών, σταματάει». Τον περασμένο Μάιο, η Sinead δημοσίευσε μια φωτογραφία του 17χρονου καθώς φωτογραφήθηκε συνοδεύοντάς την για να κάνει το δεύτερο εμβόλιο κατά του κορωνϊού με πολλούς θαυμαστές να παρατηρούν πόσο μοιάζουν.

Θαυμαστές και διασημότητες έσπευσαν να στείλουν τα συλλυπητήριά τους στην τραγουδίστρια μετά την αποκάλυψη της τραγικής είδησης. Ο Σέιν ήταν ο γιος που είχε αποκτήσει η ο Κόνορ με τον Donal Lunny, δημοφιλής Ιρλανδός μουσικός και παραγωγός της φολκ μουσικής. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος πολλών συγκροτημάτων, με πιο πρόσφατο τους Usher’s Island. Η Σινέντ ο Κόνορ και ο Donal χώρισαν λίγο μετά τη γέννηση του Σέιν. Η τραγουδίστρια έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει τέσσερα παιδιά.

Απειλεί με μηνύσεις το νοσοκομείο που είχε υπό την επίβλεψή του τον γιο της

Εντωμεταξύ η τραγουδίστρια καταγγείλει τώρα νοσοκομείο και το ιρλανδικό κράτος, την αρμόδια υπηρεσία, γιατί δεν έκαναν αρκετά για να προστατέψουν τον γιο της. «Πώς ένας δεκαεπτάχρονος τραυματισμένος νέος, ο οποίος βρισκόταν σε παρακολούθηση λόγω αυτοκτονικών τάσεων, στην πτέρυγα Lynn του νοσοκομείου Tallaght μπόρεσε να εξαφανιστεί; Το νοσοκομείο φυσικά μέχρι στιγμής αρνείται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Οτιδήποτε συμβεί στο γιο μου κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους θα κάνω μηνύσεις», έγραψε ο Κόνορ ενώ ο γιος της αγνοούνταν. Και σήμερα, πριν λίγη ώρα και μετά την τραγική εξέλιξη επιτέθηκε όχι μόνο στο νοσοκομείο αλλά και στην Tusla, ουσιαστικά η κοινωνική υπηρεσία για τα παιδιά της Ιρλανδίας.

Σε διαδοχικά της tweets έγραψε:

«Ο δικηγόρος μου έλαβε αυτό από τον δικηγόρο της Tusla. Μπορεί η tusla παρακαλώ να καταλάβει ότι το παιδί μου δεν ονομάζεται «το λείψανο». Το όνομά του είναι Σέιν.

«Ναι, έχω λάβει εντολή ότι ο πελάτης σας ενημερώθηκε ότι η ταυτοποίηση των λειψάνων θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα» (σσ το σημείωμα της Tusla που εστάλει στην τραγουδίστρια).

Έχω πλέον ταυτοποιήσει επίσημα τα λείψανα του γιου μου, Σέιν. Είθε ο Θεός να συγχωρέσει το Ιρλανδικό κράτος γιατί εγώ δεν θα το κάνω ποτέ.

Τώρα η tusla θέλει να συζητήσει μαζί μου για «ένα δελτίο τύπου», χωρίς αμφιβολία επιθυμώντας να με βάλει να συμμετάσχω στις προσπάθειές τους να κάνουν τον θάνατο του παιδιού μου να φαίνεται ότι δεν ήταν στα χέρια του Ιρλανδικού Κράτους.

Η Tusla και η HSE θα εκδώσουν ανέντιμη δήλωση κάλυψης του κ@@@@ τους. Ένα σωρό ψέματα, άρνηση να αναλάβουν την ευθύνη. Πάντα με την παντοδύναμη και ψεύτικη ανησυχία που ισχυρίζονται ότι έχουν για την ιδιωτική ζωή των παιδιών που πεθαίνουν υπό την επίβλεψή τους.

Θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να θρηνήσω τον γιο μου. Όταν θα είμαι έτοιμη, θα πω ακριβώς πώς το ιρλανδικό κράτος με τις αδαείς, κακές, ιδιοτελείς, ψεύτικες μορφές της Tusla και της HSE επέτρεψε και διευκόλυνε το θάνατό του.

Και οποιαδήποτε δήλωση από την Tusla που υπονοεί ότι α) έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν β) νοιάζονται ή γ) έχουν βαθύτατη συμπάθεια για οποιονδήποτε εδώ πέρα εκτός από τους δικηγόρους τους, είναι μια παγίδα με βλακείες που έχει σκοτώσει πάρα πολλά παιδιά και δεν πρόκειται να ξεπλυθεί αυτή τη φορά. Πάρα πολλά παιδιά πεθαίνουν υπό την επίβλεψη της Tusla».