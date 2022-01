Εξέγερση Καζακστάν – εξελίξεις: Χιλιάδες συλλήψεις και δεκάδες νεκροί στο Αλμάτι

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Καζακστάν στις ταραχές που συγκλόνισαν τη χώρα για μέρες, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυριών εδώ και χρόνια στην χώρα αυτή της κεντρικής Ασίας πυροδοτήθηκε από την αγανάκτηση του κόσμου για σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Ωστόσο στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε βίαιες διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι συνολικά έχουν συλληφθεί 5.135 άνθρωποι. Οι δικαστικές αρχές έχουν αρχίσει έρευνες για διάφορα αδικήματα. Περισσότερα από 100 εμπορικά κέντρα, κτίρια τραπεζών και περίπου 400 οχήματα –κυρίως αστυνομικά– καταστράφηκαν, διευκρίνισε σε δηλώσεις που έκανε στο δίκτυο Khabar 24 ο υπουργός Εσωτερικών Ερλάν Τουργκουμπάγεφ. Εν μέσω σκληρής απάντησης προς τους διαδηλωτές, οι αρχές προσπαθούν στο μεταξύ να αποκαταστήσουν μια αίσθηση εξομάλυνσης της κατάστασης.

In #Kazakhstan, thousands flocked to the streets to protest rising fuel prices & a collapsing economy. Hours later, the Kazakh govt resigned. Take a look.pic.twitter.com/ys8UFkYr6M

— Steve Hanke (@steve_hanke) January 5, 2022