Τζόκοβιτς κορονοϊός: Σε εκδήλωση τις μέρες που δήλωσε πως ήταν θετικός

Το θρίλερ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς δεν λέει να κοπάσει, καθώς καθημερινά ένα νέο επεισόδιο προστίθεται στο σήριαλ. Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι ο λόγος που πήρε την ιατρική εξαίρεση από την ομοσπονδία τένις της Αυστραλίας ήταν ότι πέρασε κορωνοϊό τον περασμένο Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι του αναφέρουν ότι ο Τζόκοβιτς διεγνώσθη θετικός στις 16 Δεκεμβρίου. Τώρα μια σειρά φωτογραφιών έρχονται να βάλουν νέα φωτιά. Η Daily Mail αναφέρει και παρουσιάζει φωτό με τον Τζόκοβιτς γύρω από την επίμαχη ημερομηνία που τον δείχνουν σε κανονική κοινωνική δραστηριότητα, σε κοινωνικές του συναναστροφές στη Σερβία, χωρίς να φορά, μάλιστα, μάσκα.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τζόκοβιτς απεικονίζεται σε φωτό να βρίσκεται σε πάνελ συζήτησης για το φιλανθρωπικό του ίδρυμα και μάλιστα έχουν ανέβει φωτό στα social media με τον ίδιο να παρευρίσκεται σε εκδήλωση για γραμματόσημο που φτιάχτηκε προς τιμήν του. Οι φωτό αυτές για το γραμματόσημο ανέβηκαν από τον ίδιο, την επομένη της ημερομηνίας που φέρεται να διεγνώσθη θετικός στον Covid. Το France 24 αναφέρει ότι η εκδήλωση έγινε στις 16 Δεκεμβρίου.

Σε ανοιχτή εκδήλωση

Φωτό από την εκδήλωση στο ίδρυμα του Τζόκοβιτς είχε ανεβάσει το ίδιο το ίδρυμα στα social media στις 17 Δεκεμβρίου, με την επισήμανση ότι η εκδήλωση είχε γίνει την προηγουμένη. Σε άλλες φωτό που φέρονται να τραβήχτηκαν στις 17 Δεκεμβρίου, ο Τζόκοβιτς απεικονίζεται να συμμετέχει σε ανοιχτή εκδήλωση, μια τελετή απονομής βραβείων της Ενωσης Αντισφαίρισης του Βελιγραδίου, κατά την οποία μάλιστα αγκαλιάζει παιδιά.

Yesterday, as part of our "Path of a Champion" program, we organized a panel discussion at Novak Tennis Center on the topic "The role and establishment of authority in the development of character and discipline."🌟💙 Watch the full video.👇 https://t.co/SWYFD0WgsG. pic.twitter.com/UWtk43BBgE — Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) December 17, 2021

Αυτές είναι οι φωτό από την εκδήλωση για το γραμματόσημο που πόσταρε ο Τζόκοβιτς στις 17 Δεκεμβρίου.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

Φωτό είχε ανεβάσει από την εκδήλωση για το γραμματόσημο και η σύζυγός του Γελένα στις 17 Δεκεμβρίου, ευχαριστώντας για το τουρ στο Μουσείο.

Congratulations amore! I was so proud to be there with you! @djokernole’s own stamp at home! Can you believe it #NoleFam? How great is to be able to send a letter with Novak all over? I can imagine a few of you rushing to find a way to get it 🥳🤪😘 @novakfoundation pic.twitter.com/AHLPsiKgon — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) December 17, 2021

Thank you Serbian National Postal Service for the museum tour, we had a great time learning something about the past and also remembering some of our old telephones and mobile devices 😂🤓📞 #serbia #srbija pic.twitter.com/h4hrSY0RX1 — Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) December 17, 2021

Δεν είναι σαφές, φυσικά, αν γνώριζε ότι είχε Covid όταν τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες και δεν είναι επίσης σαφές το πότε ο Τζόκοβιτς έλαβε το αποτέλεσμα του θετικού του τεστ. Θα μπορούσε, κάλλιστα, να μην έχει λάβει την απάντηση για το τεστ στο οποίο είχε υποβληθεί. Να σημειωθεί επίσης ότι σύμφωνα με τον Guardian ο Τζόκοβιτς είχε παρακολουθήσει αγώνα της Euroleague μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και της Μπαρτσελόνα στο Βελιγράδι στις 14 Δεκεμβρίου. Μετά από αυτόν τον αγώνα εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα κορωνοϊού. Μάλιστα το CNBC sports σημειώνει ότι ο Τζόκοβιτς είχε φωτογραφηθεί σε αυτόν τον αγώνα να αγκαλιάζει παίκτες και των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένων κάποιων που μετά από μερικές ημέρες διαγνώσθηκαν θετικοί.

Στις 16 Δεκεμβρίου ο Τζόκοβιτς μοιράστηκε μια φωτό του να μιλά σε πάνελ του Novak Djokovic Foundation at στο Novak Tennis Centre στην Dorćol, στη Serbia.

Στις 16 Δεκεμβρίου πόσταρε μια φωτό του καθώς παραλάμβανε κορνιζαρισμένο το γραμματόσημο που εκδόθηκε προς τιμήν του.

Στις 17 Δεκεμβρίου ο Τζόκοβιτς πόζαρε με παιδιά, σε τελετή βράβευσης, στην Ενωση αντισφαίρισης στο Βελιγράδι.

Πάντως, διαπιστώνεται και άλλο πρόβλημα με την αίτηση του Τζόκοβιτς, καθώς σύμφωνα με τα έγγραφα της διοργανώτριας αρχής του Australian Open, η τελευταία ημέρα κατά την οποία θα μπορούσε να κατατεθεί αίτημα για άδεια εξαίρεσης ήταν στις 10 Δεκεμβρίου.

Σήμερα, πάντως, η Τσέχα σταρ του τένις Ρενάτα Βοράκοβα που κρατούνταν στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Τζόκοβις, τελικά απελάθηκε από την Αυστραλία με πτήση για Ντουμπάι, αφού δεν άσκησε έφεση κατά της σχετικής απόφασης. Είχε γίνει από χθες ότι δεν θα το τραβήξει περαιτέρω και ότι θα επιστρέψει στην πατρίδα της. Στα δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας σήμερα, οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς ισχυρίστηκαν ότι ο Σέρβος είχε θετικό τεστ στις 16 Δεκεμβρίου και ότι «δεν είχε πυρετό ή αναπνευστικά συμπτώματα Covid-19 τις τελευταίες 72 ώρες».

Η κατάθεση ανέφερε ότι είχε γραπτή άδεια από το τμήμα μετανάστευσης της Αυστραλίας πριν ταξιδέψει στη χώρα με ιατρική εξαίρεση από τους κανόνες εμβολιασμού της. Να σημειωθεί ότι η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο σε όλους όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Την 1η Ιανουαρίου, ο Τζόκοβιτς έλαβε ένα έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων (το οποίο) έλεγε ότι «οι απαντήσεις του υποδεικνύουν ότι (πληρούσε) τις προϋποθέσεις για άφιξη στην Αυστραλία χωρίς καραντίνα», αναφέρεται επίσης στα δικαστικά έγγραφα.

Εκτός από τη γραπτή άδεια από την αυστραλιανή κυβέρνηση, οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι η Tennis Australia του χορήγησε «ιατρική εξαίρεση από τον εμβολιασμό κατά του Covid» στις 30 Δεκεμβρίου, με το σκεπτικό ότι είχε πρόσφατα αναρρώσει από τον ιό. Να σημειωθεί ότι ο Τζόκοβιτς έτσι και αλλιώς δεν έχει αποκαλύψει ποτέ αν έχει κάνει ή όχι εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Παρά τους ισχυρισμούς ότι του δόθηκε γραπτή άδεια για να εισέλθει στην Αυστραλία, η βίζα του 20 φορές νικητή του γκραν σλαμ ακυρώθηκε μετά από τουλάχιστον έξι ώρες έντονης συζήτησης με τις συνοριακές δυνάμεις.

Έγκλειστος σε κρατικό ξενοδοχείο

Ο ίδιος περιμένει έγκλειστος σε κρατικό -ουσιαστικά- ξενοδοχείο καραντίνας για να μπορέσει να παραστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα, αφού κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τις περιγραφόμενες απαιτήσεις της βίζας της αυστραλιανής κυβέρνησης για να εισέλθει στη χώρα. Τα έγγραφα που διέρρευσαν από την Tennis Australia ανέφεραν ότι οι μη εμβολιασμένοι παίκτες μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για προσωρινή ιατρική εξαίρεση εάν είχαν προσβληθεί από το Covid-19 τους τελευταίους έξι μήνες.

Μια επιστολή εστάλη από την Tennis Australia στις 7 Δεκεμβρίου στην Ένωση Επαγγελματιών Τένις και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στους παίκτες, ανέφερε η Herald Sun. Το έγγραφο ανέφερε ότι οι ανεμβολίαστοι παίκτες έπρεπε να αποδείξουν ότι είχαν προσβληθεί από τον ιό στο διάστημα από τις 31 Ιουλίου για να εισέλθουν στη χώρα. Όμως η Tennis Australia είχε ενημερωθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον Νοέμβριο ότι προηγούμενη μόλυνση δεν θα επέτρεπε σε ανεμβολίαστους αθλητές και άλλους συνεργάτες τους, να εισέλθουν στη χώρα.

Ο Τζόκοβιτς παραμένει στο ξενοδοχείο Park Hotel μαζί με άλλους 32 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν διαμαρτυρηθεί για τις κακές συνθήκες διαβίωσης στο ξενοδοχείο.

Φαγητό γεμάτο σκουλήκια, μουχλιασμένο ψωμί, πυρκαγιές

Φαγητό γεμάτο σκουλήκια, μουχλιασμένο ψωμί, πυρκαγιές, ξεσπάσματα επιδημιών Covid και κοριοί στα δωμάτια είναι μεταξύ των παραπόνων που έκαναν ορισμένοι από όσους αναγκάστηκαν να περάσουν από τα δωμάτια του εν λόγω ξενοδοχείου, το περασμένο διάστημα. Τα αιτήματα του Τζόκοβιτς για προσωπικό σεφ κατά τη διάρκεια της κράτησής του απορρίφθηκαν, καθώς του είπαν ότι δεν θα τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης όσο παραμένει υπό κράτηση από τη μεταναστευτική υπηρεσία.

Είχε επίσης ζητήσει να μεταφερθεί σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι με γήπεδο τένις, ώστε να μπορεί να προπονείται και να παραμένει σε άριστη φόρμα ενόψει του Australian Open, το οποίο ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου. Προσφέρθηκε, μάλιστα, να πληρώσει ο ίδιος την ιδιωτική φύλαξη, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε και έτσι θα παραμείνει στο ξενοδοχείο έως τη Δευτέρα.

Η κράτησή του στο ξενοδοχείο προκάλεσε συγκεντρώσεις στη Μελβούρνη και το Βελιγράδι, με τη σερβική κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι όλα αυτά δεν «αρμόζουν» στον καλύτερο αθλητή του τένις, ενώ η οικογένεια του Τζόκοβιτς κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι μεταχειρίζεται τον γιο τους σαν «φυλακισμένο».