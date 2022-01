Τζόκοβιτς Αυστραλία: Εκτός Australian Open, τον διώχνει η Μελβούρνη

Διαστάσεις διπλωματικού θρίλερ έχει πάρει η υπόθεση του κορυφαίου τενίστα στον κόσμο, Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Νο1 τενίστας στον κόσμο παραμένει εγκλωβισμένος στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης. Ο Τζόκοβιτς έφτασε στην Αυστραλία, προκειμένου να συμμετάσχει στο φημισμένο Αυστραλιανό Open, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα όχι μόνο δεν θα του επιτραπεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να φτάσει τις 10 κατακτήσεις, αλλά αναμένεται να απελαθεί και από τη χώρα!

Ο Σέρβος σούπερ σταρ δεν έχει εμβολιαστεί και παρότι τα πρωτόκολλα της Αυστραλίας για τους ταξιδιώτες είναι ιδιαίτερα αυστηρά, θεώρησε ότι -λίγο το μέγεθος και η φήμη του, λίγο η χορήγηση άδειας εξαίρεσης για ανεμβολίαστους που του χορηγήθηκε- θα μπορέσει τελικά να δώσει κανονικά το παρών στο πρώτο Grand Slam της σεζόν.

Ομως, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε. Και αυτό διότι για να χορηγηθεί τέτοιου είδους άδεια εξαίρεσης θα πρέπει να υπάρχει και δικαιολογία «οξείας σοβαρής ιατρικής κατάστασης». Ετσι, όπως εξήγησε και ο υπουργός Υγείας της Αυστραλίας, Γκρεγκ Χαντ, ο Σέρβος τενίστας δεν επέδειξε τα απαραίτητα ιατρικά διαπιστευτήρια (περί «ιατρικής εξαίρεσης» από τον εμβολιασμό) ώστε να του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα και να συμμετέχει στο Australian Open, ως εκ τούτου θα πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του!

Όπως αναμενόταν, λοιπόν, χθες το βράδυ οι αυστραλιανές αρχές απέρριψαν το αίτημα για βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα υποχρεωθεί σήμερα να φύγει από τη χώρα, ενώ παραμένει υπό αστυνομική κράτηση στο αεροδρόμιο, χωρίς κινητό τηλέφωνο και δίχως να μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον! Οι Αρχές της χώρας έκαναν γνωστή την απόφασή τους στον τενίστα σταρ έπειτα από διαβουλεύσεις αρκετών ωρών, που κατέληξαν σε διπλωματικό «θρίλερ», καθώς όπως εξήγησαν δεν τήρησε τους κανόνες εισόδου στην Αυστραλία.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, η πλευρά του Τζόκοβιτς δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Οι δικηγόροι του Σέρβου θα υποβάλουν άμεσα ένσταση για την απόφαση, ζητώντας να επανεξεταστεί το αίτημά του και αναμένεται να προσβάλουν νομικά την απόφαση απόρριψης της βίζα. Ο πατέρας του, δε, Σέρτζαν Τζόκοβιτς, μιλώντας σε σερβικά ΜΜΕ, ανέφερε ότι οι Αρχές δεν τον αφήνουν να βγει από το δωμάτιο του αεροδρομίου όπου παραμένει. Μάλιστα, καλεί τον σερβικό λαό να βγει στους δρόμους, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα του γιου του! «Αυτή δεν είναι μάχη του Νόβακ, είναι μάχη για την ελευθερία του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ολα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Αυστραλίας και της Σερβίας, με το ζήτημα να παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Αρχικά, η στάση της Αυστραλίας προκάλεσε την παρέμβαση του Σέρβου υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος κάλεσε τον Αυστραλό πρέσβη στο Βελιγράδι για εξηγήσεις, «έξαλλος», μάλιστα, καθώς δεν έβρισκε τον Αυστραλό ομόλογό του!

Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε και ο Σέρβος πρωθυπουργός, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι ο Τζόκοβιτς έπεσε «θύμα “κακοποίησης” (από την Αυστραλία) και ότι «όλη η Σερβία τον υποστηρίζει». Την ίδια ώρα, σύσσωμος ο σερβικός Τύπος κάνει λόγο για «πολιτικά παιχνίδια» και ότι ο σταρ κρατείται «σαν κοινός εγκληματίας».

Αργότερα, ήταν η σειρά του Αυστραλού πρωθυπουργού να πάρει θέση και να υποστηρίξει τη στάση των αρχών της χώρας του. «H βίζα του κ. Τζόκοβιτς ακυρώθηκε. Οι κανόνες είναι κανόνες, ειδικά όταν αφορούν τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι υπεράνω από τους νόμους. Η ισχυρή πολιτική μας όσον αφορά την είσοδο στη χώρα ήταν καθοριστική, ώστε η Αυστραλία να έχει έναν από τους χαμηλότερους μέσους όρους θανάτων από κορωνοϊό στον κόσμο. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί», ξεκαθάρισε μέσω Twitter ο Σκοτ Μόρισον.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022