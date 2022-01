Καζακστάν επεισόδια για το αέριο: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση, “απειλεί” η Μόσχα

Χάος εξακολουθεί να επικρατεί στο Καζακστάν και κυρίως στους δρόμους της μεγαλύτερης πόλης της χώρας, Αλμάτι, με χιλιάδες πολίτες να συγκρούονται με την Αστυνομία διαδηλώνοντας κατά της αύξησης της τιμής των καυσίμων, σε μία χώρα που είναι η 15η στον κόσμο στα αποθέματα φυσικού αερίου. Όπως ανέφερε το BBC, δεν υπάρχει ίντερνετ στη χώρα, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στο twitter δείχνουν τις δυνάμεις καταστολής να υποχωρούν μπροστά στην ορμή των διαδηλωτών.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, εθεάθησαν και άνδρες με αστυνομικές στολές να αφήνουν τα κράνη και τις ασπίδες τους και να ενώνονται με τους διαδηλωτές. «Έρχονται με το μέρος μας!», δήλωσε μία γυναίκα ενώ αγκάλιαζε έναν άλλον διαδηλωτή. Οι οργισμένες κινητοποιήσεις στην πρώην σοβιετική Δημοκρατία που ενώνουν διαδηλωτές και αστυνομικούς, ξέσπασαν την Κυριακή έπειτα από αύξηση των τιμών του υγροποιημένου φυσικού αερίου στην πόλη Τζαναοζέν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν στην μεγάλη περιφερειακή πόλη Ακτάου και μετά στο Αλμάτι και οδήγησαν στην παραίτηση νωρίτερα σήμερα της κυβέρνησης.

In #Almaty , #Kazakhstan , there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τομάρτ Τοκάγεφ αποδέχθηκε την παραίτηση της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της νύχτας και κήρυξε επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή του Μανγκιστάου, στην οποία βρίσκεται η Τζαναοζέν από όπου ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, όπως και την περιοχή του Αλμάτι.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλιχάν Σμαΐλοφ ανέλαβε προσωρινά καθήκοντα πρωθυπουργού ως τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Αρχικά, η κυβέρνηση προσπάθησε να καθησυχάσει τους διαδηλωτές αποδεχόμενη μείωση της τιμής του υγροποιημένου αερίου: το λίτρο κοστίζει πλεον 50 τένγκε (0,1 ευρώ) έναντι 120 που στοίχιζε την πρωτοχρονιά.

Η περιοχή του Μανγκιστάου εξαρτάται από το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί το βασικό καύσιμο για τα αυτοκίνητα, και οποιαδήποτε αύξηση της τιμής του προκαλεί αύξηση της τιμής των προϊόντων διατροφής, τα οποία έχουν ήδη ακριβύνει από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της πόλης ανακοίνωσε ότι η αστυνομία, η Εθνοφρουρά και μονάδες του στρατού συμμετέχουν στην επιχείρηση ασφαλείας στην πόλη καθώς η κατάσταση στο Αλμάτι παραμένει τεταμένη, δεύτερη ημέρα συγκρούσεων ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας. Το μεσημέρι, μία ομάδα διαδηλωτών έκανε έφοδο στο δημαρχείο του Αλμάτι, καταφέρνοντας να διεισδύσει στο εσωτερικό του κτιρίου, παρά τις βομβίδες κρότου-λάμψης και τα δακρυγόνα που εξαπέλυε εναντίον τους η αστυνομία, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείο AFP.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα επικαλούμενο εικόνες που είχε ανεβάσει απευθείας στο Instagram ένας μπλόγκερ στο Καζακστάν ότι ξέσπασε φωτιά στο γραφείο του δημάρχου του Αλμάτι και ότι εκεί κοντά ακούγονταν πυροβολισμοί. Το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 200 διαδηλωτές συνελήφθησαν για «παραβίαση της δημόσιας τάξης».

A full police brigade in the city of #Atyrau has sided with the protestors! This signals complete shift in the dynamics of the power and now the people are taking control. Still problems with mobile & Internet connections in #Kazakhstan. pic.twitter.com/yLX4CScbBo

— Bota Jardemalie 🇰🇿🇧🇪🇪🇺 (@jardemalie) January 5, 2022