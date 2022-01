Θάνατος Μπέτι Γουάιτ: Αφιέρωμα στην 100χρονη ζωή της και το έργο της

Αν και η Μπέτι Γουάιτ έφυγε από τη ζωή λίγο πριν γιορτάσει τα 100 της χρόνια, η εκδήλωση για τα γενέθλιά της θα προγραμματιστεί κανονικά, αφού οι κοντινοί άνθρωποι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη της. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου και ένα αφιέρωμα σχετικό με την 80χρονη πορεία της στον χώρο της υποκριτικής πρόκειται να προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η ελληνικής καταγωγής πρωταγωνίστρια που κατάφερε να γίνει η «γηραιά γλυκιά αγαπημένη» της Αμερικής, έφυγε από την ζωή την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε ηλικία 99 ετών, λίγες εβδομάδες πριν από το μεγάλο event προς τιμήν της.

Betty White turns 100 on Jan. 17 and is inviting fans to celebrate with her in a special movie event called "Betty White: 100 Years Young — A Birthday Celebration." https://t.co/CxuHYdMUVH

— CNN International (@cnni) December 19, 2021