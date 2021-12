Ρονάλντο φιλανθρωπία: Ο ποδοσφαιριστής σε νοσοκομείο παιδιών

Χαμογελά και δώρα σε νοσοκομεία παιδιών μοίρασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως συνηθίζουν να κάνουν κάθε Χριστούγεννα έτσι και φέτος οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισκέφτηκαν τα νοσοκομεία Royal Manchester Kids’s Hospital, Christie και Francis Home Kids’s Hospice στην πόλη και μοίρασαν δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί.

«Είναι άτυχο που δεν μπορέσαμε να πάμε στα νοσοκομεία φέτος, καθώς είναι ένα πράγμα που πραγματικά εκτιμούσα να κάνω όταν ήμουν παλιότερα εδώ. Είναι τόσο απαραίτητο να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στα νεότερα άτομα αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους και είναι τιμή για μένα να είμαι μέρος αυτής για άλλη μια φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο.

https://twitter.com/MU_Foundation/status/1474318939421356032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1474318939421356032%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.newsit.gr%2Fathlitika%2Fo-kristiano-ronalnto-moirase-xristougenniatika-dora-se-nosokomeia-paidion%2F3435539%2F

Υπενθυμίζεται πως πριν μερικές μέρες ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε πάλι σε μια πράξη αλληλεγγύης, αυτή τη φορά στους κατοίκους της Λα Πάλμα, μια από τις Κανάριες Νήσους, όπου πραγματοποιήθηκε έκρηξη του ηφαιστείου εκεί. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να προσφέρει μία φανέλα του, προκειμένου να δημοπρατηθεί και τα έσοδα να διατεθούν στους πληγέντες.

Η σχετική δημοπρασία θα διεξαγόταν στις 24/12 και τα χρήματα που θα συγκεντρώνονταν, επρόκειτο να δοθούν στις τοπικές αρχές, προκειμένου να διανεμηθούν ή να αξιοποιηθούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Ο πεντάκις κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έγραψε στην φανέλα που δώρισε στους πληγέντες του νησιού: «Ακόμη και η δύναμη ενός ηφαιστείου δεν μπορεί να νικήσει την Λα Πάλμα, όλη μου η υποστήριξη για το όμορφο νησί».

⚽#Ronaldo recently held a charity auction for an autographed Portugal national team jersey. The proceeds will be donated to the island of La Palma, which has been hit by a volcanic eruption.

✅More in https://t.co/Rjv2HDAmLN#ManchesterUnited #CR7 #CristianoRonaldo #football pic.twitter.com/kVnzFRzenr

— Goalooin Livescore (@goalooin_live) December 21, 2021