Πενέλοπε Κρουζ παιδιά: Μέχρι τα 16 δεν θα επιτρέψω να έχουν social media

H Penelope Cruz σε συνέντευξή της μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που θέλει να προστατεύσει τα παιδιά της από τα social media, τουλάχιστον μέχρι τα 16. Πολλοί γονείς είναι αρκετά επιφυλακτικοί απέναντι στα social media καθώς αρκετές έρευνες συνδέουν την ψυχική υγεία των παιδιών με τη χρήση τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους γονείς, είναι και αρκετοί διάσημοι όπως η Penelope Cruz, η οποία εξήγησε πρόσφατα τους λόγους που προτιμά να κρατά αποστασιοποιημένα τα παιδιά της από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 47χρονη star μαζί με τον σύζυγό της, Javier Bardem, δεν αφήνουν τον 10χρονο γιο τους, Leo και την 8χρονη κόρη τους, Lena να χρησιμοποιούν smartphones ή δημοφιλείς εφαρμογές των social media ακριβώς επειδή αισθάνονται ότι δεν υπάρχει καμία προστασία των παιδιών όταν είναι online και αυτό τους κάνει να νιώθουν ότι τα ίδια γίνονται «πειραματόζωα».

Η Cruz μοιράστηκε με το κοινό τις σκέψεις της στο CBS Sunday Morning, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι ούτε η ίδια είναι fan των social παρόλο που είναι εκτεθειμένη στα φώτα της δημοσιότητας πάνω από 3 δεκαετίες. «Έχω μια πολύ παράξενη σχέση με τα social media, τα χρησιμοποιώ με πολλή προσοχή και για λίγο. Υπάρχει κάτι που δεν βγάζει πολύ νόημα και επηρεάζει σίγουρα τις νεότερες γενιές. Νιώθω πολύ άσχημα για όσους τα χρησιμοποιούν στην εφηβεία».

In this "Sunspot" actress Penélope Cruz tells Holly Williams why she thinks it's important to wait until her kids are older to expose them to social media and technology pic.twitter.com/7LrPBO30fx

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) December 19, 2021