Ομπάμα – ταινίες 2021: Δείτε τι επέλεξε φέτος ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

Οπρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δεν είναι ένας τυχαίος θεατής. Μουσική και κινηματογράφος είναι δύο από τις μεγάλες του αγάπες και κάθε χρόνο επιλέγει τα καλύτερα της χρονιάς και μοιράζεται τις προτιμήσεις του με το κοινό που τον παρακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο έκανε και φέτος και ανακοίνωσε το δικό του top 10 μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter.

Για το 2021 η λίστα του Ομπάμα έχει μεγάλη ποικιλία. Σε αυτήν βρίσκουμε το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και την «Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον, αλλά και ανεξάρτητες ταινίες όπως το «Pig» και το «The Card Counter», το «Drive My Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι και το «Κβο Βάντις, Αϊντα;» της Τζασμίλα Ζμπάνιτς. O Μπαράκ Ομπάμα έγραψε στο twitter: «Κάθε μία από αυτές τις ταινίες αφηγείται μια δυνατή ιστορία, και ελπίζω να τις απολαύσετε όσο κι εγώ».

Next up are my favorite movies of the year. Each of these films tells a powerful story, and I hope you enjoy them as much as I did. pic.twitter.com/peFGiaTvby

— Barack Obama (@BarackObama) December 16, 2021