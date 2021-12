Ξύλο στη Βουλή – Γκάνα: Μπουνιές για έναν αμφιλεγόμενο νόμο

Αγριος καυγάς ξέσπασε στο κοινοβούλιο της Γκάνας τη Δευτέρα, καθώς οι βουλευτές συζητούσαν έναν προτεινόμενο φόρο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές που διχάζει τη Βουλή και τη χώρα για εβδομάδες. Η ηλεκτρονική εισφορά 1,75%, η οποία θα περιλαμβάνει φορολόγηση των πληρωμών μέσω κινητού, αντιμετωπίζει την έντονη κριτική της αντιπολίτευσης από τότε που προτάθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα και είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της ψήφισης του εθνικού προϋπολογισμού. Τα μέλη του κοινοβουλίου κινήθηκαν απειλητικά προς μπροστινό μέρος της αίθουσας όταν ο ο αντιπρόεδρος Τζόζεφ Οσέι-Οβουσού πρότεινε να συζητηθεί και να ψηφιστεί ο φόρος με εσπευσμένη διαδικασία «επείγοντος». Κάποιοι το έριξαν στις μπουνιές και συνεπλάκησαν ενώ άλλοι προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τους συναδέλφους τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Κεν Οφόρι-Ατα υποστηρίζει ότι η εισφορά θα διευρύνει το φορολογικό δίχτυ και θα συγκεντρώσει επιπλέον 6,9 δισεκατομμύρια κέντι Γκάνας (περίπου 1 δισ. ευρώ δολάρια) το 2022. Αλλά η πρότασή του αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασίες και χλευασμούς στο κοινοβούλιο όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά. Οσοι αντιτίθενται στην εισφορά λένε ότι θα επηρεάσει δυσανάλογα τα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα και τα άτομα εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις μεταφορές χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, μειώνοντας τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. Ο Οφόρι-Ατα υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει περαιτέρω συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την εισφορά.

