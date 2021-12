Μπόρις Τζόνσον – κορονοϊός: Για κρασί με συνεργάτες εν μέσω lockdown

Νέες αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία η φωτογραφία που δείχνει τον Μπόρις Τζόνσον, να πίνει κρασί με συνεργάτες του στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, τον Μάιο του 2020, που δημοσίευσε ο Guardian.Ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να βρίσκεται με τη σύζυγό του και πάνω από 17 μέλη τoυ προσωπικού στον κήπο, απολαμβάνοντας κρασί και τυρί. Ωστόσο, υποστηρίζει ότι επρόκειτο για συνάντηση εργασίας. Ο Guardian είχε ήδη ρωτήσει την περασμένη εβδομάδα για την ύπαρξη κοινωνικής εκδήλωσης στις 15 Μαΐου 2020, όπου οι μετέχοντες ήπιαν κρασί, ποτά και έφαγαν πίτσα, μέσα και έξω από το κτίριο. Ο εκπρόσωπος του Τζόνσον είχε πει ότι το προσωπικό εργαζόταν στον κήπο το μεσημέρι και το απόγευμα.

Όμως οι φωτογραφίες μάλλον εγείρουν ζήτημα. Κι αυτό επειδή οι μετέχοντες πίνουν μπουκάλια κρασί, υπάρχει έλλειψη κοινωνικής απόστασης και 19 άτομα συγκεντρώνονται κατά ομάδες κοντά στο γκαζόν και στη βεράντα. Εκείνη την περίοδο, οι κανόνες απαγόρευαν τη συνάθροιση άνω των δυο ατόμων από διαφορετικά νοικοκυριά, τα οποία μπορούσαν να συναντηθούν μόνο σε εξωτερικούς χώρους και σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων. Στους χώρους εργασίας, οι προσωπικές συναντήσεις όφειλαν να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες.

