Γραφεία ΚΙΝΑΛ – Ανδρουλάκης: Οι δηλώσεις κατά την υποδοχή του στην είσοδο

Στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ βρέθηκε σήμερα ο νεοεκλεγής πρόεδρος της παράταξης Νίκος Ανδρουλάκης. Κατά την υποδοχή του στην είσοδο των γραφείων, ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε σε σύντομες δηλώσεις, κάνοντας λόγο για «μεγάλη μέρα» για την παράταξη και πρόσθεσε ότι «θα είμαστε όλοι μαζί». Όπως είπε μεταξύ άλλων, «ο τόπος έχει ανάγκη από μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική φωνή. Τα κόμματα πρέπει να δίνουν λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, όχι να είναι κλειστοί μηχανισμοί. Ξεκινάμε από σήμερα τη δουλειά».

«Προχωράμε δυναμικά να ανασυγκροτήσουμε την κεντροαριστερά» τόνισε. Επεσήμανε, δε, ότι ο τόπος έχει ανάγκη «μια ισχυρή φωνή προόδου, ρεαλισμού, μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατική φωνή» και πρόσθεσε ότι «πρέπει και ο τόπος να αλλάξει σελίδα. Να πάμε σε μια εποχή που οι πολίτες θα θεωρούν ότι τα κόμματα δίνουν λύσεις». Νωρίτερα, ο νέος πρόεδρος, σε μια συμβολική κίνηση, άφησε ένα λουλούδι στον τάφο της Φώφης Γεννηματά, στο Α’ Νεκροταφείο, τιμώντας την μνήμη της. Ακόμα, άφησε ένα λουλούδι και στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με το νέο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του. Σημειώνεται ότι χθες και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη το νέο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ, ενώ του ζήτησε να έχουν και κατ’ ιδίαν συνάντηση το προσεχές διάστημα. Νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη είχε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ τηλεφώνησε στον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ και του ευχήθηκε υγεία και δύναμη. Σημειώνεται ότι χθες και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη το νέο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, ενώ του ζήτησε να έχουν και κατ’ ιδίαν συνάντηση το προσεχές διάστημα.

Τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε: «Συγχαρητήρια Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή σου ως νέος αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής, το ελληνικό κόμμα-μέλος μας. Είναι ώρα για πρόοδο και αξιοπρέπεια».

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Νίκου Ανδρουλάκη, και επισήμως, επίκειται μια σειρά αλλαγών, με «γρίφο» ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Με δεδομένο πως ο νέος αρχηγός του ΚΙΝΑΛ δεν είναι βουλευτής, είναι επείγον να βρεθεί μια λύση και μάλιστα μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, καθώς το απόγευμα της Τρίτης ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Στα ονόματα που παίζουν για νέο πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι αυτά του Κώστα Σκανδαλίδη και του Μιχάλη Κατρίνη, οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και στήριξαν τον Νίκο Ανδρουλάκη στη μάχη της ηγεσίας.

Νωρίτερα, ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι σήμερα η αύριο το αργότερο θα έχει λυθεί το θέμα της εκπροσώπησης στη Βουλή και η ΚΟ θα λάβει τις αποφάσεις της γιατί η παράταξη πρέπει να έχει ισχυρή φωνή. Αύριο θα συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΙΝΑΛ για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Το πιθανότερο είναι να υπάρξουν άμεσα κινήσεις και για τη θέση του γραμματέα του κόμματος, την οποία σήμερα κατέχει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης (υποστηρικτής του Γιώργου Παπανδρέου) και αναμένεται να αντικατασταθεί.

Congratulations @androulakisnick on your election as new leader of Movement for Change / @PASOK, our Greek member party. It's time for progress and dignity. pic.twitter.com/cEsTbIWego

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) December 13, 2021