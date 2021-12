Ceo – απόλυση μέσω Zoom: Ζητά συγγνώμη μετά τον σάλο ο… ανεκδιήγητος εργοδότης

Νέα εργασιακά… ήθη δημιουργούν ορισμένοι επιχειρηματίες στις Η.Π.Α..Ο ιδρυτής και CEO μιας ραγδαία αναπτυσσόμενης νεοφυούς εταιρείας λογισμικού απέλυσε σε απευθείας σύνδεση μαζί τους, μέσω τηλεδιάσκεψης στο ZOOM, 900 από τους εργαζόμενους της εταιρείας, στο “πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης των μελλοντικών δραστηριοτήτων της’. “Επικοινωνώ μαζί σας και φοβάμαι ότι δεν έχω ευχάριστα νέα”, είπε ξεκινώντας να μιλάει στους 900 υπαλλήλους του ο Vishal Gal , ο οποίος διευθύνει την Better.com. “Αν συμμετέχετε σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, ανήκετε στο γκρουπ των υπαλλήλων της εταιρείας οι οποίοι απολύονται άμεσα”, είπε στη συνέχεια ψυχρά στους εμβρόντητους εργαζόμενους ο αδίστακτος εργοδότης.

Ο Gal δεν σταμάτησε εκεί. αλλά συνέχισε τις δικαιολογίες προς τους υπαλλήλους, λέγοντας τους ότι “μέσα του κλαίει, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να κάνει περικοπές στην εταιρεία, αλλά αυτό επιβάλλει η επιχειρηματική συγκυρία της εποχής και οι προοπτικές της μελλοντικής ανάπτυξης της better.com. Προσπαθώντας μάλιστα να “χρυσώσει το χάπι” στους 900 απολυμένους , τους είπε ότι θα εισπράξουν όχι μόνο τη νόμιμη αποζημίωση τους, αλλά και μπόνους αποχώρησης.

My heart went out to the 900 employees sacked through Zoom by Vishal Garg. Totally wrong! Do it on a one on one basis. And in person. And not before Christmas and after a $750 mn recent infusion. This is how Corporates get a heartless tag!pic.twitter.com/9aPoFNybKp

— Harsh Goenka (@hvgoenka) December 7, 2021