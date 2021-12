Ατύχημα Ferrari: Τρόμος στη Jeddah – Δείτε βίντεο

Ένα σφοδρό ατύχημα είχε ο οδηγός της Ferrari, Charles Leclerc, κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου δοκιμών του GP της Σαουδικής Αραβίας. Ευτυχώς, ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari βγήκε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς από το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε το πράσινο φως για να συμμετάσχει στο τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών.

Το ατύχημα συνέβη λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σκέλους των ελεύθερων δοκιμών του πρώτου Grand Prix που διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία, όταν ο Leclerc έχασε στη στροφή 22 της πίστας της Jeddah τον έλεγχο της Ferrari και κατέληξε στον τοίχο. Λόγω του συμβάντος, το FP2 ολοκληρώθηκε 7 λεπτά πριν το τέλος του αφού ο Διευθυντής του Αγώνα αποφάσισε να μη συνεχιστεί η διαδικασία για να μεταφερθεί εκτός πίστας το μονοθέσιο της Ferrari.

Τονίζουμε ότι πολλοί οδηγοί έχουν κάνει παράπονα για την ασφάλεια της ολοκαίνουργιας πίστας στη Jeddah της Σαουδικής Αραβίας, αφού λόγω της χάραξής της με τα «τυφλά» apex και τις στενές ευθείες, είναι πιθανό ένας οδηγός να μην προλάβει δει ένα αργότερο μονοθέσιο όταν αυτός κινείται τέρμα γκάζι, κινδυνεύοντας έτσι με σύγκρουση. Στις χθεσινές δοκιμές, o Lewis Hamilton με τη Mercedes ήταν ο ταχύτερος όλων, ακολουθούμενος από τον team mate του, Valtteri Bottas. Ο Max Verstappen με τη Red Bull, είχε τον τέταρτο καλύτερο χρόνο.

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2

Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4

— Formula 1 (@F1) December 3, 2021