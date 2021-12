Μέρκελ – τραγούδια: Πυρσοί, στρατιώτες και συγκίνηση στο μεγαλοπρεπές “αντίο”

Ένα μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε. Η περίοδος των 16 ετών κατά την οποία η Άνγκελα Μέρκελ βρισκόταν στην καγκελαρία της Γερμανίας έφτασε στο τέλος της. Δεν ήταν λίγα τα γεγονότα και οι προκλήσεις που σημάδεψαν τη θητεία της Μέρκελ: δημοσιονομική κρίση, μεταναστευτικό και πανδημία. Η ίδια αποχαιρετώντας απόψε οριστικά τον θώκο της καγκελαρίας, έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα, σε μια μικρή λόγω πανδημίας τελετή, γεμάτη όμως από συμβολισμούς.«Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς» οι πρώτες φράσεις με τις οποίες ξεκίνησε την ομιλία της η Μέρκελ. Στη σύντομη ομιλία της, το βράδυ της Πέμπτης, η Μέρκελ κάλεσε τους Γερμανούς να βλέπουν με θετική ματιά το μέλλον της χώρας τους.

Thank you Angy and Goodbye 🥲 Punks not Dead #Zapfenstreich #Merkel pic.twitter.com/JJogGxmPvj

«Δεκαέξι χρόνια στην καγκελαρία της Γερμανίας, πολλά γεγονότα, προκλήσεις πολιτικής και ανθρωπιστικής φύσεως», δήλωσε. «Πολλές κρίσεις έχουν αποδείξει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας ενώ αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί τις προκλήσεις που γνωρίζει ο πλανήτης», συμπλήρωσε. «Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να κοιτάτε το μέλλον του κόσμου και από την οπτική άλλων ανθρώπων» σημείωσε ακόμη η απερχόμενη καγκελάριος.

Μηνύματα κατέκλυσαν και το Twitter με το χάστανγκ Μέρκελ να φιλοξενείται σε πλήθος συγκινητικών αναρτήσεων αποχαιρετισμού.

Η απερχόμενη Καγκελάριος της Γερμανίας άκουσε τη στρατιωτική μπάντα να παιανίζει, τον ύμνο της χώρας της αλλά και τα ιδιαίτερα μουσικά τραγούδια που η ίδια έχει επιλέξει. Ο αντισυνταγματάρχης Σβεν Χόμαν έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της μεγάλης εκδήλωσης με στρατιώτες σε ειδικούς σχηματισμούς και αναμμένους πυρσούς. Ένα τελετουργικό που είχε τις καταβολές του στον 16ο αιώνα. Η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν της δεν τελέστηκε όπως αναμενόταν, καθώς ήταν προσαρμοσμένη στην εποχή του κορωνοϊού. Πενήντα οι προσκεκλημένοι που παρέστησαν στη μεγάλη βραδιά και όλοι τους πλήρως εμβολιασμένοι κατά της Covid.

