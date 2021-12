Λος Άντζελες ληστεία: Στρίμωξαν μητέρα και παιδί έξω από το σπίτι τους

Τρομακτικές στιγμές έζησε μια μητέρα, η οποία το μωρό της στο καροτσάκι του, όταν δύο ληστές εμφανίστηκαν μπροστά της την ώρα που βρισκόταν στην είσοδο της έπαυλής της στο Λος Άντζελες.

Το σχετικό βίντεο με το περιστατικό έδωσε στη δημοσιότητα το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες μέσω του λογαριασμού του στο Twitter την περασμένη Τρίτη, ζητώντας πληροφορίες για να βρεθούν οι ύποπτοι, οι οποίοι λήστεψαν τη μητέρα μέρα μεσημέρι την προηγούμενη Κυριακή.

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, φαίνεται στο βίντεο να μπαίνει στην είσοδο του σπιτιού της με το μωρό της στο καρότσι. Οι δύο ληστές εμφανίζονται μπροστά από το σπίτι και στη συνέχεια μπαίνουν μέσα προτού η πύλη κλείσει. Κατευθύνονται προς τη γυναίκα και της παίρνουν την τσάντα με τις πάνες που έχει στην πλάτη της αλλά και ένα μπουκαλάκι που βρίσκεται στο καρότσι. Στη συνέχεια διαφεύγουν με ένα αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο έξω από το σπίτι, σύμφωνα με τη Daily Mail.

«Φοβούμενη για την ασφάλεια της ίδιας και του παιδιού της, το θύμα συμμορφώθηκε» με τις απαιτήσεις των ληστών να τους παραδώσει τα υπάρχοντά της, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες. Η ληστεία έγινε την περασμένη Κυριακή στην πλούσια γειτονιά Hancock Park της πόλης. Η αστυνομία περιέγραψε τους υπόπτους ως μαύρους άντρες γύρω στα 20, οι οποίοι απομακρύνθηκαν με ένα ασημί αυτοκίνητο.

Robbery occurred Nov. 28 around 5:10pm in Hancock Park.

Both suspects described as a male, Black, 20-29 yrs old, in a silver sedan with tinted windows, who targeted a female & her infant returning home.

Any info call Wilshire Detectives (213) 922-8217 or https://t.co/Ti3qvwDM7Y pic.twitter.com/Lnn8o7V7MG

— LAPD HQ (@LAPDHQ) December 1, 2021