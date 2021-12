Φιντέλ Κάστρο μουσείο: Το Centro Fidel Castro άνοιξε τις πόρτες του

Μια προτομή του Φιντέλ Κάστρο, δώρο από τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, το στρατιωτικό τζιπ με το οποίο διέσχισε την Κούβα, οι φθαρμένες μπότες του και το ρωσικής κατασκευής τουφέκι του είναι μόνο μερικά από τα αντικείμενα του μακροχρόνιου Κουβανού ηγέτη που εκτίθενται σε νέο μουσείο προς τιμήν του. Το «Centro Fidel Castro», που στεγάζεται σε μια κομψή έπαυλη στην πολυτελή συνοικία Βεδάδο της Αβάνας, άνοιξε τις πόρτες του στην πέμπτη επέτειο από τον θάνατο του Κουβανού επαναστάτη. Η κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας, ελπίζει ότι το Κέντρο θα βοηθήσει στη διάδοση του μηνύματος του Κάστρο στους επισκέπτες, τόσο ντόπιους όσο και ξένους. «Δεν μπορεί κανείς να πει την ιστορία της ζωής του Φιντέλ Κάστρο χωρίς να αφηγηθεί την ιστορία της επανάστασης της Κούβας», είπε η Σίσι Αμπάι Ντίας, που εργάζεται στο νέο μουσείο. «Είναι αχώριστοι», ανέφερε.

The Legacy of Fidel Castro Lives On.

These pictures are from Universities of Cuba. Students remembered Fidel. On the day of his demise. Fidel remains in their hearts. pic.twitter.com/Fmm0Db8RRn

— The International Magazine (@TheIntlMagz) November 25, 2021