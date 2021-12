Πολική νύχτα Φινλανδία: Όταν η μέρα διαρκεί μόλις 48 λεπτά

Σε ένα χωριό των βόρειων συνόρων της Φινλανδίας με τη Νορβηγία, ο ήλιος ανέτειλε για τελευταία φορά αυτή τη χρονιά. Το χωριό Ουτσγιόκι είδε την ανατολή του ηλίου στις 11:34 π.μ. και 48 λεπτά αργότερα ο ήλιος έδυσε ξανά, τυλίγοντάς το στην πολική νύχτα που θα διαρκέσει ως τις 16 Ιανουαρίου.

Το γαλλικό πρακτορείο AFP News Agency δημοσίευσε ένα υπέροχο time-lapse βίντεο, όπου με τη βοήθεια ενός drone περιπλανιόμαστε πάνω από το χιονισμένο τοπίο στην διάρκεια αυτής της 48λεπτης ημέρας.

Αλλά καθώς ο πολικός ήλιος δεν είναι τόσο λαμπερός όσο ο μεσογειακός, ο ουρανός είναι μονίμως «βαμμένος» με ένα σκούρο, απόκοσμο μπλε που κάνει το σκηνικό να μοιάζει με ταινία μυστηρίου ή φαντασίας.

Μαγικό!

