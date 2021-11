Ολλανδία – μετάλλαξη Όμικρον: Στα 61 τα κρούσματα Covid που έφτασαν από την Αφρική

Οι ολλανδικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 61 άνθρωποι που έφτασαν στο Άμστερνταμ με δύο πτήσεις από τη Νότια Αφρική βρέθηκαν θετικοί στην covid-19 και διενεργούνται περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθεί αν έχουν μολυνθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος Omicron. Περίπου 600 επιβάτες έφτασαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ με δύο πτήσεις της KLM από το Κέιπ Τάουν και το Γιοχάνεσμπουργκ χθες Παρασκευή και χρειάστηκε να περιμένουν επί ώρες προκειμένου να τους γίνουν διαγνωστικά τεστ για κορωνοϊό λόγω της ανησυχίας που έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο το νέο παραλλαγμένο στέλεχος Omicron. Το ολλανδικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι 61 τεστ ήταν θετικά. «Οι ταξιδιώτες με θετικό τεστ θα τεθούν σε απομόνωση σε ξενοδοχεία μέσα ή κοντά στο Σίπχολ», επεσήμαναν οι υγειονομικές αρχές.

NOW – Passengers from South Africa are currently not allowed to exit the plane in Amsterdam amid fears over the new variant.pic.twitter.com/XiTX7I5uBK

— Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2021