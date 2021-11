Εμβολιασμός παιδιών 5 – 11 ετών: Πράσινο φως από τον ΕΜΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνιστά να εγκριθεί το εμβόλιο της Pfizer κατά της covid-19, για τα παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών. Oι αρμόδιοι στον ΕΜΑ ανέλυαν εδώ και περίπου δύο μήνες τα δεδομένα για τους κινδύνους και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer / BioNTech στα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας προτού ανάψουν σήμερα το πράσινο φως. Απομένει η επίσημη έγκριση από την Κομισιόν, που όμως θεωρείται τυπική διαδικασία.

