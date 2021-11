Ολλανδία επεισόδια – κορονοϊός: Στους δρόμους για τα νέα μέτρα – Συλλήψεις και τραυματίες

Συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στη Χάγη στο τέλος μιας διαδήλωσης ενάντια στα νέα μέτρα της ολλανδικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης του κορωνοϊού. Ολα αυτά, την επομένη του «οργίου βίας» που ξέσπασε στο Ρότερνταμ, όπου 51 άτομα συνελήφθησαν και πολλοί τραυματίστηκαν. Σε μια δημοφιλή περιοχή της Χάγης όπου έχει έδρα η ολλανδική κυβέρνηση, το Σάββατο το βράδυ πολλές εκατοντάδες άνθρωποι πέταξαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα σε αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα. Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μια σύλληψη.

Η Ολλανδία επανέφερε ένα μερικό lockdown την περασμένη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει ένα ξέσπασμα κρουσμάτων της Covid-19, με μια σειρά υγειονομικών περιορισμών που επηρεάζουν ιδιαίτερα τον κλάδο της εστίασης, με τα εστιατόρια να υποχρεώνονται να κλείνουν στις 20:00. Η κυβέρνηση τώρα σχεδιάζει να απαγορεύσει την είσοδο σε ορισμένους χώρους για τους μη εμβολιασμένους, συμπεριλαμβανομένων των μπαρ και των εστιατορίων.

Seven rioters have been arrested after fires were set in the streets and fireworks were thrown at officers in The Hague.

The unrest came a day after police opened fire on protesters in Rotterdam amid what the port city’s mayor called “an orgy of violence." pic.twitter.com/6x5r2Wx6Uk

