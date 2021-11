Μπιλ Γκέιτς κορονοϊός: Πότε θα πέσουν στα επίπεδα της γρίπης οι θάνατοι από Covid

Οι θάνατοι από την Covid-19 και τα ποσοστά νέων κρουσμάτων μπορεί να πέσουν κάτω από τα επίπεδα της εποχικής γρίπης μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εμφανιστούν στο μεταξύ νέες επικίνδυνες παραλλαγές, λέει ο Μπιλ Γκέιτς. Μιλώντας σε φόρουμ του Bloomberg o δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft επεσήμανε ότι με την αύξηση του ποσοστού φυσικής ανοσίας μετά την ανάρρωση από την Covid-19 και της ανοσίας από τα εμβόλια, αλλά και με τις νέες θεραπείες της νόσου με τη μορφή χαπιών «το ποσοστό θνησιμότητας και το ποσοστό ασθενειών θα πρέπει να μειωθούν δραματικά».

Όπως επεσήμανε ο Γκέιτς, τα προβλήματα στις εμβολιαστικές εκστρατείες ανά την υφήλιο θα περιοριστούν το επόμενο έτος, καθώς επιλύονται τα ζητήματα παραγωγής και εφοδιασμού και αντικαθίστανται από ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διανομής των εμβολίων. «Τα εμβόλια είναι πολύ καλά νέα και οι περιορισμοί στη διάθεσή τους θα αρθούν σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα του επόμενου έτους, και έτσι τα μόνα προβλήματα θα είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη στη διανομή και η ζήτηση», είπε ο Γκέιτς, σημειώνοντας ότι δεν είναι σαφές σε πολλές χώρες, ειδικά εκείνες της υποσαχάριας Αφρικής, πόση θα είναι η ζήτηση. Πρόσθεσε δε ότι οι κυβερνήσεις ανά την υφήλιο θα πρέπει να συνεργαστούν και για την εξάλειψη της γρίπης, αλλά και για να περιορίσουν τις απειλές μελλοντικών πανδημιών.

The bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act is an important step on America’s path to achieving net-zero emissions. But the job is not done. Congress should also pass the Build Back Better Act to help accelerate development of the climate solutions we need. https://t.co/hj6MmU2Mx0

— Bill Gates (@BillGates) November 17, 2021