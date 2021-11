Λευκορωσία – πρόσφυγες: Την υποδοχή 2.000 εγκλωβισμένων ζητά το Μινσκ από την ΕΕ

Να υποδεχτούν 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες ζητά το Μινσκ από την Ευρώπη. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση, από πλευράς της, επιδιώκει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τον επαναπατρισμό προσφύγων και μεταναστών που παραμένουν εγκλωβισμένοι υπό δραματικές συνθήκες στα σύνορα Λευκορωσίας – Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ, επανέλαβε σήμερα ότι η Κομισιόν θα πραγματοποιήσει «τεχνικές συνομιλίες» με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ) και με τις λευκορωσικές αρχές για να διευκολυνθεί η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ο επαναπατρισμός των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα.

Ο Ερίκ Μαμέρ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση με το καθεστώς Λουκασένκο, αλλά για «τεχνικές συνομιλίες». Υπενθυμίζεται ότι ο Ερίκ Μαμέρ ανακοίνωσε χθες βράδυ μέσω του twitter ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής συνεχίζει τις επαφές με τα 27 κράτη-μέλη σχετικά με την κρίση στα σύνορα της ΕΕ.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Λευκορωσία πρέπει να επιτρέψει την πρόσβαση για ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει τεχνικές συνομιλίες με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τη Λευκορωσία για τους επαναπατρισμούς.

President @vonderleyen continues contacts with Member States on 🇪🇺🇧🇾 border crisis.

🇧🇾 must grant access for humanitarian support & provide shelter for migrants in the country.@EU_Commission will hold technicals talks with UNHCR, IOM and 🇧🇾 on repatriations.

— Eric Mamer (@MamerEric) November 17, 2021