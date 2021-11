Ούρησε στη σκηνή: Χαμός με την τραγουδίστρια Sophia Urista

Αξέχαστη θα μείνει σε πολλούς φαν της μπάντας Brass Against η πρόσφατη συναυλία που έδωσε το συγκρότημα στην πόλη Ντεϊτόνα της Φλόριντα, κυρίως εξαιτίας ενός περιστατικού που εκτυλίχθηκε πάνω στη σκηνή και προκάλεσε σάλο στα social media. Στο συγκεκριμένο event που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τοπικού φεστιβάλ Welcome to Rockville, την παράσταση δεν έκλεψαν δυστυχώς οι «δυνατές» ροκ διασκευές για τις οποίες φημίζεται το νεοϋορκέζικο συγκρότημα, αλλά το άκρως… ασυνήθιστο σόου της frontwoman του.

Η τραγουδίστρια των Brass Against, Sohia Urista, θεώρησε καλή ιδέα ενώ βρισκόταν πάνω στη σκηνή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης να ανεβάσει πάνω έναν φαν της και να… ουρήσει sστο πρόσωπό του.

Η ιδιαίτερα προκλητική αυτή ενέργεια συνέβη περίπου στα μισά της συναυλίας, όταν ξαφνικά η ανερχόμενη ροκ σταρ εκμυστηρεύθηκε στο κοινό ότι είχε ανάγκη να ανακουφιστεί. «Θέλω να ουρήσω και δεν κρατιέμαι μέχρι την τουαλέτα… ας το μετατρέψουμε λοιπόν σε σόου», εμφανίζεται να λέει η Urista στο βίντεο από τη συναυλία που πλέον έχει γίνει viral.

🎥Brass Against lead singer Sophia Urista urinated on a fan at Welcome To Rockville in Daytona Beach, Florida.

The band says they play music that "inspires the listener for social and personal change" #BrassAgainst #SophiaUrista pic.twitter.com/FZyVOEfVpZ

— Flaco (@frankadak01) November 14, 2021