Καρλ Λάγκερφελντ – σπίτι στο Μόντε Κάρλο: Πόσο κοστίζει μια βραδιά στο “παλάτι”

Hεξοχική κατοικία του θρυλικού διευθυντή δημιουργικού του οίκου Chanel, Καρλ Λάγκερφελντ, στο Μόντε Κάρλο του Μονακό είναι πλέον διαθέσιμη προς ενοικίαση. Η διαμονή σύμφωνα με το Mansion Global, κοστίζει τουλάχιστον 15.000 ευρώ τη βραδιά και φθάνει τα 45.000 ευρώ τη σεζόν υψηλής ζήτησης. Ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος πέθανε πριν από 2,5 χρόνια είχε αγοράσει το εξοχικό 1988, μόλις πέντε χρόνια αφότου ξεκίνησε τη θητεία του στον οίκο Chanel και στη συνέχεια το ανακαίνισε.

