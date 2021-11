28χρονη Τουρκία – δολοφονία: Η στιγμή της άγριας σφαγής νεαρής με σπαθί σαμουράι

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία η στυγερή δολοφονία μίας 28χρονης αρχιτέκτονα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έπεσε νεκρή όταν της επιτέθηκε πριν από τρεις ημέρες στη μέση του δρόμου ένας άνδρας οπλισμένος με σπαθί σαμουράι. Σύμφωνα με την Hurriyet Daily News, η Μπασάκ Τσενγκίζ δέχτηκε επίθεση στις 9 Νοεμβρίου ενώ περπατούσε ανυποψίαστη σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Ατασεχίρ όπου διέμενε αυτό το διάστημα. Ξαφνικά, ο Τζαν Γκιουκτούγκ Μποζ, ένας 27χρονος φοιτητής πανεπιστημίου που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, πλησίασε την άτυχη γυναίκα κρατώντας ένα σπαθί σαμουράι και άρχισε να την καρφώνει με αυτό, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος.

28-year-old architect killed on Istanbul street by a man w/ samurai sword. "It's easier to kill a woman. I don't know the victim..After seeing her I walked after her, took the sword out of my bag & stabbed her 4 times." https://t.co/sscKPd59Wz #BasakCengiz

