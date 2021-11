Τζεφ Μπέζος – Ντι Κάπριο: Το “Λέο… έλα να σου δείξω κάτι” και η απάντηση – Viral

Ο Τζεφ Μπέζος «πείραξε» τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο τη Δευτέρα με αφορμή ένα βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα και στο οποίο φαίνεται η φίλη του δισεκατομμυριούχου, Λόρεν Σάντσεζ, να δείχνει μαγεμένη από τον ηθοποιό του «Τιτανικού». Όλα ξεκίνησαν όταν ο λογαριασμός στο Twitter του Barstool Sports δημοσίευσε ένα βίντεο που έδειχνε τον Μπέζος και τη σύντροφό του στο LACMA Art+Film Gala στο Λος Άντζελες να μιλούν με τον ΝτιΚάπριο το Σάββατο. Σε αυτό η Σάντσεζ φαίνεται να έχει κολλήσει το βλέμμα της στον ΝτιΚάπριο, ενώ εκείνος συζητά με τον σύντροφό της και δεύτερο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. «Ο Λεο είναι ο κύριος θα σου κλέψει το κορίτσι», σχολίαζε το Barstool Sports.

Αμέσως τα σχόλια πήραν φωτιά. Κανόνας πρώτος, ποτέ μη συστήνεις το κορίτσι σου στον Λέο ΝτιΚάπριο, έγραψε ένας χρήστης του Twitter. Βρες κάποιον να σε κοιτάει όπως η κοπέλα του Μπέζος κοιτά τον ΝτιΚάπριο, έγραψε άλλος. Νομίζετε ότι ο Λέο θα πάει στο διάστημα, έγραψε τρίτος. Θέλοντας να κάνει χιούμορ ο Μπέζος δημοσίευσε μία φωτογραφία του στην οποία σκύβει πάνω από μία ταμπέλα που γράφει «Κίνδυνος! Απότομος γκρεμός, θανάσιμη πτώση». «Λέο, έλα εδώ, θέλω να σου δείξω κάτι…», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία.

Do we think Leo is going into space?#LACMAgala #JustforVariety pic.twitter.com/iii9Gv60TJ

