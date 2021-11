Γιώργος Ζαντιώτης Βούπερταλ: Σάλος για τον θάνατο του 25χρονου στα κρατητήρια

Στην επιτροπή εσωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας θα συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, η υπόθεση του τραγικού θανάτου του 24χρονου Γιώργου Ζαντιώτη που πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στα κρατητήρια του Βούπερταλ λίγες ώρες μετά την βίαιη σύλληψη του από τους αστυνομικούς. Το βίντεο από την σύλληψη του νεαρού άνδρα που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα social media εξαιτίας της βίας που χρησιμοποιούν σε βάρος του οι αστυνομικοί, θυμίζοντας έντονα το εφιαλτικό τέλος του George Floyd τον Μάιο του 2020, έχει καταγραφεί από την αδελφή του με την οποία ο νεαρός φαίνεται να είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των αρχών.

"The circumstances and the silence of the cops and the state prosecution around the death of Giórgou Zantióti smells really bad." – #Wuppertal police confirm “death in police custody” [#Germany] – Read more: https://t.co/QUyhH8k3Ii #antireport #GiórgouZantióti #ΓιώργουΖαντιώτη pic.twitter.com/738j2AMfrw

— Riot Turtle (@RiotTurtle65) November 7, 2021