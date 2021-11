Νεκρός Έλληνας μετανάστης στη Γερμανία: Μυστήριο με θάνατο 25χρονου σε κρατητήριο

Ένας 25χρονος Έλληνας μετανάστης στη Γερμανία, έχασε τη ζωή του ενώ κρατούνταν σε αστυνομικό τμήμα στο Βούπερταλ, με τις συνθήκες θανάτου του να μην έχουν γίνει γνωστές και ταυτόχρονα να πληθαίνουν οι φωνές για αστυνομική βία ειδικά κατά τη διάρκεια της σύλληψής του. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία η νεκροψία δεν έδειξε υπαιτιότητα τρίτου αποδίδοντας τον θάνατο σε παθολογικά αίτια και ενδεχομένως -όπως σημειώνεται- χρήση ναρκωτικών, ωστόσο βίντεο που κυκλοφορούν από τη στιγμή της σύλληψής του δείχνουν πως ο άνδρας δέχθηκε αστυνομική βία με κάποιους στα social media να κάνουν λόγο για ανάλογες σκηνές με εκείνες της σύλληψης και δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ.

+EIL: @polizei_nrw_w bestätigt "Todesfall in #Polizeigewahrsam " in #Wuppertal + +Dabei könnte es sich um 24-jährigen #GiórgouZantióti ( #ΓιώργουΖαντιώτη ) handeln+

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης, που ήρθε μία σχεδόν εβδομάδα μετά το γεγονός, η αστυνομία δέχθηκε κλήση από έναν οδηγό ταξί πως δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα -που αρχικά επέβαιναν στο όχημά του- διαπληκτίζονταν έντονα έξω από ένα νυχτερινό μαγαζί. Όπως αποδείχθηκε ο 25χρονος και η 34χρονη ήταν αδέρφια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν ώστε να τον ακινητοποιήσουν. Όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί και αποδίδεται στη στιγμή της σύλληψης, η γυναίκα τους παρακαλά να τον αφήσουν ενώ εκείνοι ασκούν βία.

We are angry about the death of #GiórgouZantióti! Gathering , today, November 7, 2021, 06:00pm (18:00), Main train station (Hauptbahnhof! – Hbf), #Wuppertal, #Germany Info (German) : https://t.co/f0vQYN2lIS#DeathInCustody #AbolishPolice #antireport pic.twitter.com/sGlvFY2XvQ

— Enough 14 (@enough14) November 7, 2021