Μπόρις Τζόνσον – δημοτικότητα: Στα τάρταρα τα ποσοστά από τότε που ανέλαβε πρωθυπουργός

Στα χαμηλότερα ποσοστά αφότου ανέλαβε την πρωθυπουργία έπεσε η δημοτικότητα του Μπόρις Τζόνσον μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να εμποδίσει την αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας μέλους των Τόρηδων, που παραβίασε τους κανόνες λόμπι.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinium για λογαριασμό της εφημερίδας Observer η δημοτικότητα του πρωθυπουργού κατέγραψε τεράστια πτώση με το 50% των ερωτηθέντων να βάζουν αρνητικό πρόσημο στο έργο του και μόλις τρεις στους δέκα να το εγκρίνουν. Η πτώση του Τζόνσον συμπαρέσυρε και τους Συντηρητικούς που βλέπουν το προβάδισμά τους να μειώνεται στη μία μονάδα (37% έναντι 36% των Εργατικών) στην πρώτη σφυγμομέτρηση που διεξήχθη μετά την παραίτηση του Όουεν Πάτερσον. Ο τελευταίος, σύμφωνα με επιτροπή του κοινοβουλίου είχε χρησιμοποιήσει κατ’ επανάληψη τη θέση του για να κάνει λόμπι υπέρ δύο εταιρειών, που του κατέβαλαν συνολικά μεγάλα ποσά, σχεδόν τριπλάσια της ετήσιας βουλευτικής του αποζημίωσης.

Keir Starmer’s approval rating is almost unchanged on last week, with a net score of -9.

29% approve of the job he is doing (+2)

37% disapprove of the job he is doing (+1) pic.twitter.com/iDPtE75kRE

— Opinium (@OpiniumResearch) November 6, 2021