Πρίγκηπας Κάρολος στη Σύνοδο G20: Τι είπε για την ψηφιακή ταυτότητα μόδας

Κατά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής των G-20, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το Σαββατοκύριακο, ο πρίγκηπας Κάρολος προχώρησε σε συναντήσεις με διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων brand του χώρου της μόδας. Ο πρίγκηπας συνεχάρη και χαιρέτησε τις προσπάθειες που οδήγησαν σε μια νέα ψηφιακή ταυτότητα για τα brand μόδας. Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως θα βοηθά τους καταναλωτές να λαμβάνουν ηθικές αποφάσεις σχετικά με τις αγορές τους. «Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους σας», είπε στους παρόντες διευθύνοντες συμβούλους, σε όλα τα μέλη της Ομάδας Δράσης για τη Μόδα (που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του πρίγκιπα Κάρολου), η οποία τελεί υπό την προεδρία του Φεντερίκο Μαρκέτι, ιδρυτή του Ομίλου YOOX NET-A-PORTER.

Στη συνάντηση ήταν παρούσα η Νατάσα Φρανκ, εκπροσωπώντας την EON, την εταιρεία που παρείχε την τεχνολογία για να δημιουργηθεί η ψηφιακή ταυτότητα. Η επίδειξη έγινε με ένα κασκόλ, μια τσάντα, ένα πόντσο και ένα σακάκι, φτιαγμένο με φτερά που ανακυκλώθηκαν από στρώματα. Η Φρανκ εξήγησε στον πρίγκιπα Κάρολο ότι, ενώ πολλές φορές οι επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες μόδας για πιο βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές είναι αόρατες στον πελάτη, «η ψηφιακή ταυτότητα θα επιτρέψει στους ανθρώπους να τις βλέπουν».

The Digital ID illustrates “meaningful, measurable change: providing customers with the information they need to make cleaner, healthier, and more sustainable choices. It shows that business doesn’t just talk about these issues, but has taken action.”

