Facebook Meta: Ο Μαρκ άλλαξε το όνομα και το Twitter τρολάρει ανελέητα

To Facebook αλλάζει όνομα και πλέον θα λέγεται Meta. Η εταιρεία ανακοίνωσε την τεράστια αυτή αλλαγή, δηλώνοντας πως το νέο όνομα εκπροσωπεί καλύτερα τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η εταιρεία Facebook αποκάλυψε πως σχεδιάζει να περάσει σε μια νέα ψηφιακή εποχή, την οποία αποκαλεί metaverse -έναν διαδικτυακό κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούν να παίζουν, να εργάζονται και να επικοινωνούν στον εικονικό κόσμο με τη χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα, ο τεχνολογικός κολοσσός προσπαθεί να μεταβεί σε αυτό που, όπως υποστηρίζει, είναι η επόμενη εποχή του διαδικτύου, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως οι υπάρχουσες υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Instagram και What’s App θα πάψουν να λειτουργούν.

Πλέον, ο λογαριασμός στο Facebook δεν θα είναι απαραίτητος και οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα «εργαλεία» της εταιρείας (Whats’App, Instagram κ.λπ.) μέσα από μια ενοποιημένη ψηφιακή εμπειρία.

Η ανάρτηση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ

Σε ανάρτησή του, ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, προσπαθεί να εξηγήσει τη νέα σελίδα στην εποχή της εικονικής πραγματικότητας. «Όταν ξεκίνησα το Facebook, πληκτρολογούσαμε ως επί το πλείστον κείμενο σε ιστοσελίδες. Όταν αποκτήσαμε τηλέφωνα με κάμερες, το διαδίκτυο έγινε πιο οπτικό και κινητό. Καθώς οι συνδέσεις γίνονταν ταχύτερες, το βίντεο έγινε ένας πλουσιότερος τρόπος να μοιραζόμαστε εμπειρίες», είπε.

«Η επόμενη πλατφόρμα θα είναι ακόμη πιο καθηλωτική -ένα ενσώματο διαδίκτυο, όπου θα είστε μέσα στην εμπειρία, όχι απλώς θα την κοιτάτε. Το αποκαλούμε αυτό metaverse και θα αγγίξει κάθε προϊόν που κατασκευάζουμε», συνέχισε. «Από εδώ και στο εξής, θα είμαστε πρώτα στο metaverse, όχι στο Facebook. Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου δεν θα χρειάζεστε λογαριασμό στο Facebook για να χρησιμοποιήσετε τις άλλες υπηρεσίες μας», λέει επίσης ο Ζάκερμπεργκ. «Καθώς το νέο μας εμπορικό σήμα αρχίζει να εμφανίζεται στα προϊόντα μας, ελπίζω ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα γνωρίσουν το εμπορικό σήμα Meta και το μέλλον που αντιπροσωπεύουμε», συνεχίζει.

Στη δίνη των σκανδάλων το Facebook

Η αλλαγή στο όνομα του Facebook έρχεται έπειτα από ένα σερί αρνητικής διαφήμισης για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις αποκαλύψεις της πληροφοριοδότη και πρώην τεχνικού της εταιρείας, Φράνσις Χόγκεν. Η Χόγκεν μίλησε στο Κογκρέσο και στη βρετανική Βουλή και υποστήριξε πως τα υψηλά ιστάμενα στελέχη του facebook βάζουν τα κέρδη τους πάνω από την ασφάλεια των χρηστών.

Λαμβάνοντας υπόψη τους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Twitter τρόλαρε την αλλαγή του ονόματος του Facebook σε Meta.

Νέες θέσεις εργασίας με υψηλή εξειδίκευση

Τον Σεπτέμβριο το μεγαλύτερο στον κόσμο μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό ότι θα επενδύσει σε πρώτη φάση 50 εκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία του «metaverse», ένα βήμα που ο επικεφαλής του Facebook χαρακτήρισε σημαντικό για το μέλλον της εταιρείας. Τον Ιούλιο είχε προηγηθεί η ανακοίνωση ότι το Facebook δημιουργεί μια ομάδα εργαζομένων του αφιερωμένη στην ανάπτυξη του «metaverse», η οποία θα αποτελεί μέρος των Εργαστηρίων Πραγματικότητας, του τμήματος της εταιρείας που ήδη δουλεύει πάνω στην προώθηση της εικονικής (virtual) και της επαυξημένης (augmented) πραγματικότητας και των σχετικών εφαρμογών στο πλαίσιο των social media.

Το Facebook έχει ήδη ξεκινήσει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, τη δοκιμή μιας νέας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας εξ αποστάσεως, η οποία επιτρέπει σε χρήστες της συσκευής Oculus Quest 2 να πραγματοποιούν εικονικές συναντήσεις μέσω ψηφιακών προσωπικοτήτων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Facebook ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην επόμενη πενταετία με στόχο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του λεγόμενου «metaverse». «Η επένδυση (σε νέες θέσεις εργασίας) αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τεχνολογίας και στο ευρωπαϊκό δυναμικό των τεχνολογικών ταλέντων. Η Ευρώπη είναι άκρως σημαντική για το Facebook και βρίσκεται στο επίκεντρο των σχεδίων μας για την ανάπτυξη του metaverse», σύμφωνα με την εταιρεία.