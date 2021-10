Πριγκίπισσα Μάκο – γάμος: Έχασε τη βασιλική της ιδιότητα λόγω έρωτα!

Η 29χρονη ανιψιά του αυτοκράτορα Ναρουχίτο, πριγκίπισσα Μάκο παντρεύτηκε με κοινό θνητό, τον συνομήλικό της, δικηγόρο Κέι Κομούρο, χάνοντας έτσι μια για πάντα τη βασιλική της ιδιότητα. Σύμφωνα με την ιαπωνική νομοθεσία, τα θηλυκά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας χάνουν την ιδιότητά τους μετά το γάμο με έναν «κοινό θνητό», κάτι που δεν προβλέπεται για τα αρσενικά μέλη. Επίσης, η γαλαζοαίματη από την «Χώρα των Χρυσανθέμων» παρέλειψε να τελέσει αρραβώνα με τις δύο παραδοσιακές τελετές του αυτοκρατορικού οίκου, την τελετή, δηλαδή, «Nosai no Gi» κατά την οποία οι δύο οικογένειες ανταλλάσσουν δώρα και την τελετή «Choken no Gi», όπου το ζευγάρι συναντά επίσημα τον αυτοκράτορα και την αυτοκράτειρα, πριν την τέλεση του γάμου του.

Ακόμη, η πριγκίπισσα Μάκο απέρριψε το γαμήλιο δώρο των 150 εκατ. γεν (1,36 εκατ. δολάρια) που είθισται να δίνει εφάπαξ η κυβέρνηση στις πριγκίπισσες που παντρεύονται κοινό θνητό, αφού με τον γάμο τους χάνουν τον τίτλο τους και όσα προνόμια απορρέουν από αυτόν. Με την κίνησή της αυτή, η «αντάρτισσα» πριγκίπισσα Μάκο, «γύρισε την πλάτη» στην παράδοση χρόνων και είναι η πρώτη γυναίκα μέλος της βασιλικής οικογένειας που το κάνει στην μεταπολεμική Ιαπωνία.

Japan's Princess Mako has officially left the Imperial household and is now a commoner. She married her former college classmate Komuro Kei on Tuesday. pic.twitter.com/GmJadkeuDn

Η έντονη κριτική που έχει δεχθεί η πριγκίπισσα για την επιλογή του συντρόφου της και το γεγονός ότι είναι κοινός θνητός, της έχει προκαλέσει διαταραχή μετατραυματικού στρες, πράγμα που έχει ανακοινωθεί και επισήμως. Ταμπλόιντ εφημερίδες έχουν γράψει πολλές φορές για οικονομικά ζητήματα που έχουν προκύψει. Η Υπηρεσία του Αυτοκρατορικού Οίκου, που οργανώνει τις ζωές των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας, έχει ανακοινώσει ότι η πριγκίπισσα Μάκο πάσχει από μια μορφή διαταραχής μετατραυματικού στρες (PTSD). Αιτία για τα ψυχολογικά προβλήματα της πριγκίπισσας αποτελεί η κριτική που έχει δεχτεί από τα media για την επιλογή να αρραβωνιαστεί έναν «κοινό θνητό».

Better video of Kako sama initiating a hug with older sister Mako sama as she leaves her home to start the next chapter in her life as a commoner. I hope she and Kei Komuro live happily ever after. #PrincessMako #royalwedding pic.twitter.com/9J7Jf78ZC7

— 🌾Food Sake Tokyo🍙 (@YukariSakamoto) October 26, 2021