Μίλαν: Αυτογκόλ από τον Ζλάταν

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ήταν από τους πρωταγωνιστές της Μίλαν στη αγχωτική νίκη με 4-2 επί της Μπολόνια, καθώς βρήκε μια φορά δίχτυα, σέρβιρε ένα γκολ αλλά κι… έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Το απόλυτο… σετ! Μόνο δύο ποδοσφαιριστές το είχαν πετύχει αυτό στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, ο Σέναντ Λούλιτς το 2017, ο Μπρούνο Άλβες δύο χρόνια αργότερα και τώρα ο Ζλάταν.

Στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης, η Μπολόνια, μείωσε σε 2-1 χάρη στο αυτογκόλ που σημείωσε ο Σουηδός αστέρας της Μίλαν. Αυτό ήταν και το πρώτο αυτογκόλ στην καριέρα του, έπειτα από 957 παιχνίδια και 565 γκολ.

40 years old

957 matches

565 goals

1 own goal

For the first time in his career, Zlatan Ibrahimovic has scored an own goal 🙃 pic.twitter.com/AK6lCWjfY9

— B/R Football (@brfootball) October 23, 2021