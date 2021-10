Μελβούρνη lockdown: Τέλος η καραντίνα, πάρτι στους δρόμους

Η Μελβούρνη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, ξεκίνησε το πρώτο της σαββατοκύριακο χωρίς lockdown για την Covid-19, με αυτοσχέδια πάρτι στους δρόμους, ζωντανή μουσική και γεμάτα μπαρ και εστιατόρια. Η πόλη των περίπου πέντε εκατομμυρίων κατοίκων ήταν σε καθεστώς περιοριστικών μέτρων για 262 ημέρες, ή σχεδόν εννέα μήνες, κατά τη διάρκεια έξι lockdowns από τον Μάρτιο του 2020, για μεγαλύτερο διάστημα από το συνεχές lockdown των 234 ημερών στο Μπουένος Άιρες. Παρά τη βροχή, ο κόσμος έσπευσε στα κομμωτήρια και τα καφέ, που είναι ανοικτά μόνο για τους πλήρως εμβολιασμένους. Αργά χθες, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μελβούρνης έγινε ένα αυτοσχέδιο πάρτι στους δρόμους και πολλοί συνάντησαν φίλους τους για ένα ποτό σε κάποια παμπ για πρώτη φορά εδώ και μήνες, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν και η παραλλαγή Δέλτα συνεχίζει να εξαπλώνεται με 1.750 νέα κρούσματα και 9 θανάτους να ανακοινώνονται σήμερα στην πολιτεία της Βικτόρια, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Μελβούρνη, η χαλάρωση των περιορισμών έγινε καθώς το ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων εκεί έφθασε το 70%. Με τα περισσότερα καταστήματα λιανικής να παραμένουν κλειστά, οι αρχές είπαν ότι περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων θα υπάρξει όταν το 80% των κατοίκων στη Βικτόρια θα είναι πλήρως εμβολιασμένο, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει το επόμενο σαββατοκύριακο.

«Ας μην χαλαρώσουμε, ας αυξήσουμε τον ρυθμό για να φθάσουμε στο ορόσημο του 80% – αλλά και το ορόσημο εμβολιασμού 90%», δήλωσε σήμερα ο Τζερόν Γουάιμαρ, ο αρμόδιος για την αντιμετώπιση της COVID-19 στη Βικτόρια. Αν και φέτος στη Μελβούρνη και άλλες πόλεις ξέσπασαν μικρές αλλά βίαιες διαδηλώσεις κατά του εμβολιασμού, οι Αυστραλοί σε συντριπτικό τους ποσοστό τάσσονται υπέρ των εμβολιασμών, ενώ το ποσοστό, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, αυτών που αντιτίθεται σθεναρά στα εμβόλια είναι μονοψήφιο.

Melbourne came out of lockdown… and so did the fools! #Melbourne #Lockdown #Chapelstreet pic.twitter.com/ydKZFUkaMp

— Niamh Smith (@niamhsmith123) October 22, 2021