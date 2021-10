Αλεκ Μπάλντουιν πυροβολισμοί – Rust: Νεκρή γυναίκα στα γυρίσματα, στην εντατική ο σκηνοθέτης

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα στα γυρίσματα της ταινίας Rust όταν ένα όπλο που κρατούσε ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, το όπλο βρισκόταν στο σετ επειδή αποτελούσε «σκηνικό αντικείμενο» ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν συγκεχυμένες.

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ένα ακόμα άτομο τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η αστυνομία του Νέου Μεξικό διερευνά το περιστατικό που συνέβη στο ράντσο Μπονάνζα Κρικ, λίγο πιο έξω από τη Σάντα Φε, εκεί όπου γυρίζεται το γουέστερν του 19ου αιώνα. Οι τελευταίες ανακοινώσεις τους αναφέρουν ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη και ακόμα δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος κανενός προσώπου.

Σύμφωνα με το Associated Press, εκπρόσωπος του 68χρονου σταρ δήλωσε ότι επρόκειτο για εκπυρσοκρότηση ενός όπλου με άσφαιρα, που βρισκόταν ως σκηνικό αντικείμενο στο ράντσο. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της είναι η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια φωτογραφίας στο φιλμ. Ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά είναι ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης της ταινίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος Μπόλντουιν είναι συμπαραγωγός αλλά και πρωταγωνιστής του γουέστερν, και υποδύεται τον ομώνυμο χαρακτήρα Rust, έναν παράνομο της Άγριας Δύσης του οποίου ο 13χρονος εγγονός καταδικάζεται για μια δολοφονία που διέπραξε κατά λάθος.

Ποια ήταν η 42χρονη που έπεσε νεκρή

Η 42χρονη Halyna Hutchins εργαζόταν ως διευθύντρια φωτογραφίας. Ο άνδρας που νοσηλεύεται είναι ο Joel Souza, 48 ετών, σκηνοθέτης της ταινίας. Σύμφωνα με την προσωπική της ιστοσελίδα, η κ. Hutchins κατάγεται από την Ουκρανία και μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σπούδασε δημοσιογραφία στο Κίεβο και κινηματογράφο στο Λος Άντζελες, ενώ το 2019 χαρακτηρίστηκε «ανερχόμενο αστέρι» από το αμερικανικό περιοδικό Cinematographer. Ήταν η διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας δράσης Archenemy του 2020, σε σκηνοθεσία του Adam Egypt Mortimer. Ο Μπάλντουιν, 68 ετών, είναι συμπαραγωγός της ταινίας και υποδύεται τον συνονόματό της, έναν παράνομο ονόματι Rust, του οποίου ο 13χρονος εγγονός καταδικάζεται για μια τυχαία δολοφονία.

«Είμαι τόσο λυπημένη που έχασα τη Halyna. Και τόσο εξοργισμένος που αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε ένα πλατό», έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης του Archenemy, Adam Egypt Mortimer. «Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο που ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στην τέχνη και στον κινηματογράφο».