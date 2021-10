Άλεκ Μπάλντουιν δυστύχημα: Ζητώ τις προσευχές σας, γράφει ο αδερφός του ηθοποιού

Το δυστύχημα στα γυρίσματα της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Άλεκ Μπάλντουιν έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη σε όλο τον πλανήτη. Το όπλο που κρατούσε ο αστέρας του Χόλιγουντ έριξε τη βολή που σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, «Rust», που πραγματοποιούνταν στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ. Oι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η 42χρονη μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου και κατέληξε, ενώ και ο σκηνοθέτης της ταινίας τραυματίστηκε από τα πυρά.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6

Και τα τέσσερα αδέλφια, Άλεκ, Ντάνιελ, Γουίλιαμ και Στίβεν, είναι ηθοποιοί. Ο τελευταίος, παρότι δεν διέγραψε την καριέρα του μεγάλου αδελφού, Άλεκ, είναι επίσης γνωστός ως ο πατέρας της Χάλεϊ, μοντέλο και influencer, η οποία έχει παντρευτεί τον Τζάστιν Μπίμπερ. Ο Στίβεν Μπάλντουιν δήλωσε συντετριμμένος για το περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο αδελφός του, σε ανάρτησή του στο Instagram. «Ζητώ τις προσευχές σας απόψε, φίλοι. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να ειπωθούν πέρα από αυτό. Παρακαλώ προσευχηθείτε για όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Ευχαριστώ», έγραψε.

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως τη δημοσιότητας, ο Μπάλντουιν διακρίνεται να κλαίει με λυγμούς και να αγωνιά μετά το δυστύχημα σε ένα πάρκινγκ στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, κοντά στη σκηνή των γυρισμάτων του «Rust», όπου συνέβη το δυστύχημα. Μια δεύτερη φωτογραφία τον δείχνει κοντά σε ένα κράσπεδο με τα χέρια στα γόνατά του, συντετριμμένο. Ο ηθοποιός εθεάθη με δάκρυα στα μάτια έξω από το γραφείο του σερίφη, μετά τον τραγικό θάνατο της Χάτσινς.

Alec Baldwin accidentally killed cinematographer Halyna Hutchins on the set of his new film Rust https://t.co/Eo7x9kYrpQ via @Crunchify

— Jim Levesque (@Jim_Levesque) October 22, 2021