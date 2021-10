Άλεκ Μπάλντουιν δυστύχημα: Η πρώτη αντίδραση μετά την τραγωδία

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση μετά το τραγικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας στην νέα του ταινία, προχώρησε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν. «Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη θλίψη μου αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, μιας συζύγου, μητέρας και βαθιά θαυμαστής συναδέλφου μας» είπε σε tweet ο χολιγουντιανός αστέρας που τράβηξε την σκανδάλη στο όπλο που αποτελούσε μέρος των γυρισμάτων της ταινίας.

«Συνεργάζομαι απολύτως με την αστυνομική έρευνα ώστε να βρούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επικοινωνία με τον σύζυγό της, προσφέροντας την υποστήριξή μου σε εκείνον και στην οικογένειά του» συνεχίζει ο Άλεκ Μπάλντουιν που κλείνει το μήνυμά του λέγοντας. «Η καρδιά μου έσπασε για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους γνώριζαν και αγαπούσαν την Χαλίνα» πρόσθεσε.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Άλεκ Μπάλντουιν: Η απίστευτη τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας

Αδιανόητη τραγωδία με τον Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», στην οποία πρωταγωνιστεί και είναι συμπαραγωγός, πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη. Νεκρή έπεσε η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, διευθύντρια φωτογραφίας του «Rust».

Από τα πυρά του Αλεκ Μπάλντουιν τραυματίστηκε επίσης ο σκηνοθέτης της ταινίας. Η κατάστασή του παραμένει ασαφής. Το σίγουρο είναι ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Oι New York Times αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του, το Hollywood Reporter αρχικά έγραφε ότι νοσηλεύεται στην εντατική, ενώ βρετανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι πήρε ήδη εξιτήριο.

‘Πάγωσαν’ τα γυρίσματα

Ο διάσημος σταρ αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να ασκηθεί δίωξη εις βάρος του, ενώ «παγώνουν» επ’ αόριστον τα γυρίσματα της ταινίας. Ο Άλεκ Μπάλντουιν οδηγήθηκε σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας, στη Σάντα Φε, για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το τραγικό συμβάν. Δεν συνελήφθη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος του. Η εφημερίδα «New Mexican» δημοσίευσε φωτογραφίες έξω από το γραφείο του αστυνομικού ερευνητή στη Σάντα Φε, όπου ο Μπάλντουιν εμφανίζεται συγκλονισμένος να μιλά με κάποιον στο τηλέφωνο, και να σκύβει ακουμπώντας το χέρι στο γόνατό του. Το τραγικό δυστύχημα έγινε στο Bonanza Creek Ranch, κοντά στο Σάντε Φε, στο Νέο Μεξικό, όπου γίνονταν τα γυρίσματα της ταινίας-γουέστερν «Rust».

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Πολλά ερωτήματα

Δεν ήταν σαφές εάν το πιστόλι που σκότωσε τη Χάτσινς είχε για κάποιον λόγο πραγματικές σφαίρες, ή αν η πυρίτιδα που χρησιμοποιείται σε άσφαιρα για γυρίσματα μπορεί να έχει εκτοξεύσει θραύσματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιο κακό. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες, επισήμως, για το πώς ο Μπάλντουιν χτύπησε δύο άτομα, με το γραφείο του σερίφη να συνεχίζει την έρευνα.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Μπάλντουιν σε δήλωσή του στο People είπε: «Σήμερα σημειώθηκε ένα δυστύχημα στο σετ του Νέου Μεξικού που αφορούσε την αστοχία ενός πυροβόλου όπλου με άσφαιρα». «Σύμφωνα με την αστυνομία, η σκηνή που βιντεοσκοπούσαν περιελάμβανε τη χρήση όπλου που δεν ήταν οπλισμένο», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε δήλωσή του στο Insider. «Οι ντετέκτιβ ερευνούν πώς και τι είδους βλήμα εκτοξεύτηκε».

Στις παρακάτω φωτογραφίες, που κάνουν από το πρωί τον γύρο του Διαδικτύου, ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, συντετριμμένος, λίγο μετά το δυστύχημα, δείχνει να μην μπορεί να πιστέψει τι έχει συμβεί:

Alec Baldwin on “Rust” movie set after shooting prop gun that killed 42-year-old Halyna Hutchins, Director of Photography, and injured 48-year-old Joel Souza, Director. Follow story here: https://t.co/YxxlfUxUhf… @koat7news @thenewmexican 📸 Jim Weber, Santa Fe New Mexican pic.twitter.com/TVcz4Uy53c — Jaden Torres KOAT (@JadenTorresTV) October 22, 2021

Άλεκ Μπάλντουιν – «Γιατί μου δώσατε ένα καυτό όπλο», φώναζε

Σύμφωνα με πληροφορίες από το showbiz411, αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στο γύρισμα τη στιγμή του πυροβολισμού, είπε πως από το όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν έφυγε μία σφαίρα, η οποία διαπέρασε το σώμα της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και στη συνέχεια καρφώθηκε στον ώμο του σκηνοθέτη Ζόελ Σούζα. Στο σημείο έφτασαν αμέσως ελικόπτερο και ασθενοφόρα και μετέφεραν τη Χάτσινς και τον Σούζα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, η άτυχη 42χρονη εξέπνευσε μέσα στο ελικόπτερο.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο αυτόπτη μάρτυρα, από το κινηματογραφικό σετ, ο Μπάλντουιν έπεσε σοκαρισμένος στο έδαφος και ρωτούσε γιατί του έδωσαν ένα «καυτό όπλο. Τόσα χρόνια, ποτέ δεν μου έδωσαν καυτό όπλο»… Το δημοσίευμα αναφέρει πως «καυτό όπλο» σημαίνει ένα όπλο με πραγματικά πυρομαχικά.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Συντετριμμένοι οι συντελεστές της ταινίας

«Ολόκληρο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους τής Χαλίνα», δήλωσε η Rust Movie Productions LLC, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, σε δήλωσή της στους «New York Times». «Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για όσο χρειαστεί και συνεργαζόμαστε πλήρως με το αστυνομικό τμήμα της Σάντα Φε που διεξάγει την έρευνα. Θα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους όσοι συνδέονται με την ταινία, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Κινηματογραφιστών χαρακτήρισαν το περιστατικό «αβάσταχτα νέα». «Οι λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς αυτή τη στιγμή, αλλά εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα και υποστηρίζουμε μια πλήρη έρευνα για αυτό το τραγικό συμβάν», δήλωσε ο John Lindley, πρόεδρος και η Rebecca Rhine, εκτελεστική διευθύντρια, σύμφωνα με το The Times. «Αυτή είναι μια τρομερή απώλεια και θρηνούμε για τον θάνατο ενός μέλους της οικογένειάς μας».

Άλεκ Μπάλντουιν: Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε ανέφερε σε δήλωση ότι η Χάλινα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα τραυματίστηκαν όταν ο Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με όπλο. Εκπρόσωπος του ηθοποιού είπε στο BBC ότι το περιστατικό αφορούσε την κακή πυροδότηση ενός όπλου με άσφαιρα. Βέβαια, την ίδια ώρα η Daily Mail, όπως προαναφέρθηκε, επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος είπε ότι ο ηθοποιός αμέσως μετά την τραγωδία φώναζε «γιατί μου δώσατε ένα καυτό όπλο», το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ως «γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες».

Να σημειωθεί ότι τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, επισήμως, και ότι όλα πρόκειται να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ώρες, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες, που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τη χρήση όπλων στα κινηματογραφικά πλατό και εάν θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνιμα με ψεύτικα όπλα.

Τα όπλα

Τα όπλα που χρησιμοποιούνται στις ταινίες είναι τόσο αληθινά όπλα όσο και ψεύτικα, ή ακόμη και όπλα που δεν λειτουργούν. Τα πρώτα χρησιμοποιούνται συνήθως για να προσθέσουν ένα στοιχείο ρεαλιστικότητας σε λήψεις από κοντά, όπως επισημαίνει ο ειδικός στα όπλα Κάμερον Μπράουν, σε άρθρο του για το περιοδικό American Cinematography. Αυτά τα όπλα είναι συνήθως άδεια ή άσφαιρα, χωρίς κανονικές σφαίρες. Μια σφαίρα είναι ουσιαστικά μια μονάδα πυρομαχικού που μπαίνει στην κάννη ενός όπλου και αποτελείται από τέσσερα βασικά εξαρτήματα -το περίβλημα ή το κέλυφος που συγκρατεί τα άλλα εξαρτήματα μαζί, προωθητικό υλικό ή πυρίτιδα που τοποθετείται μέσα στο κέλυφος, ένα αστάρι ή εκρηκτικό για την ανάφλεξη και, τέλος, τη σφαίρα ή το βλήμα που εκτοξεύεται από την κάννη.

Ωστόσο, τα όπλα γεμάτα με άσφαιρα μπορούν ακόμα να προκαλέσουν σημαντική ζημιά σε οποιονδήποτε, εντός του πεδίου βολής.

Επιπλέον, η γέμιση από χαρτί ή κερί μπορεί επίσης να είναι επικίνδυνη, ακόμη και μοιραία -όπως στην περίπτωση του ηθοποιού Jon-Erik Hexum.

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο της Χάτσινς, ωστόσο, παραμένουν ασαφείς αυτή τη στιγμή. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η έρευνα είναι «ανοιχτή και ενεργή» και δεν δίνει κανένα επιπλέον στοιχείο.

Μυστήριο το τι ακριβώς συνέβη

Ο Μάικ Τρίσταν, υπεύθυνος για όπλα στο Χόλιγουντ, με 30 χρόνια εμπειρίας, που μίλησε στο Dailymail.com, είπε ότι η τελική ευθύνη για την ασφάλεια των όπλων στα γυρίσματα ταινιών ανήκει σε συγκεκριμένο άνθρωπο, που έχει αναλάβει να επιμεληθεί τα πάντα γύρω από αυτά. «Θα έπρεπε να υπήρχαν άσφαιρα στο όπλο. Η δουλειά του συγκεκριμένου ανθρώπου στο σετ είναι να το ελέγξει πριν παραδώσει το όπλο», είπε ο Τριστάν.

«Στη συνέχεια φροντίζουν ο ηθοποιός να σημαδεύει σε συγκεκριμένο σημείο και δεν στρέφει ποτέ το όπλο στους συναδέλφους του ή σε άλλα μέλη του συνεργείου, ενώ το μοντάζ αναλαμβάνει να φτιάξει τη σκηνή έτσι ώστε να φαίνεται ότι σημαδεύουν τον συνάδελφό τους. Γι’ αυτό όλοι στον κλάδο είναι πολύ μπερδεμένοι. Το πώς συνέβη αυτό το δυστύχημα είναι ένα απόλυτο μυστήριο αυτή τη στιγμή». Ο Τρίσταν πρόσθεσε ότι έχει συνεργαστεί με τον Μπάλντουιν στο παρελθόν, στα γυρίσματα της ταινίας του 1998 «Thick as Thieves», αποκαλώντας τον «πολύ ασφαλή» και «απόλυτα επαγγελματία». «Έμεινα έκπληκτος όταν άκουσα ότι ήταν αυτός», πρόσθεσε.

Ποια ήταν η 42χρονη που σκοτώθηκε

Η Χάτσινς γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στην ΕΣΣΔ. Σπούδασε δημοσιογραφία και εργάστηκε σε «βρετανικές παραγωγές ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη». Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου άλλαξε καριέρα για να γίνει κινηματογραφίστρια. Ήταν μητέρα ενός παιδιού, 8 ετών σήμερα, καρπό του έρωτά της με τον δικηγόρο με έδρα το Λος Αντζελες, Μάθιου Χάτσινς.