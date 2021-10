Διευθυντής Bild: Τα ερωτικά μηνύματα που έστελνε στη μέση της νύχτας

Έξι μήνες μετά την εξονυχιστική έρευνα κατά του διευθυντή της γερμανικής Bild, Γιούλιαν Ράιχελτ, που κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες εργαζόμενες, ήρθε τελικά η απόλυσή του. Τώρα, έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις σχετικά με μηνύματα που αντάλλαζε με νεαρές ασκούμενες. Ενώ ήταν διευθυντής σύνταξης στη γερμανική εφημερίδα, παρενοχλούσε νυχθημερόν τις νεαρές δημοσιογράφους, όπως γράφει το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel». Mάλιστα, μία από αυτές αποκάλυψε το περιεχόμενο των μεταμεσονύκτιων μηνυμάτων του. «Είσαι ξύπνια; Θέλω να νιώσω το κορμί σου…» της έγραφε σ’ ένα από τα μηνύματά του ο 41χρονος Γιούλιαν.

Breaking News: The German media giant Axel Springer removed Julian Reichelt, the editor of its powerful tabloid Bild, from his duties after our media columnist revealed allegations that he had behaved inappropriately with women. https://t.co/jEpZ87vzwC

— The New York Times (@nytimes) October 18, 2021