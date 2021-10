Coldplay: Επιστροφή στη σκηνή με σεβασμό στο περιβάλλον

Η παγκοσμίου φήμης μουσική μπάντα Coldplay ξεκινούν περιοδεία το Μάρτιο του 2022, η οποία σχεδιάζεται να έχει ένα φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα. Ο Chris Martin, τραγουδιστής των Coldplay, μίλησε στο BBC ειδικά για το σχέδιο του συγκροτήματος να συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, χρησιμοποιώντας “τεχνολογία κινητικού δαπέδου”. Δηλαδή, η ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται όταν οι φαν του συγκροτήματος θα κινούνται πάνω κάτω σε ένα ειδικά κατασκευασμένο δάπεδο για χορό. Επίσης το συγκρότημα προτίθεται να φυτεύει ένα δέντρο με την πώληση κάθε εισιτηρίου.

Συγκεκριμένα, ο Martin εξήγησε σχετικά με την “τεχνολογία κινητικού δαπέδου”: «Όταν κινούνται, θα δίνουν ενέργεια στη συναυλία» και πρόσθεσε πως «έχουμε και ποδήλατα που κάνουν το ίδιο πράγμα». Επίσης για την πραγματοποίηση των ταξιδιών της μπάντας θα γίνει μια προσπάθεια να αποφευχθεί όσο γίνεται η αεροπορική μετακίνηση. Βέβαια, ο Chris Martin παραδέχθηκε πως ορισμένα ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη θα πραγματοποιηθούν, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί βιώσιμο καύσιμο αεροπλοΐας.

@Coldplay's out of this world performance of My Universe is using energy powered by 60 cyclists! 🚴‍♀️ 🎶 #EarthshotPrize

The #EarthshotPrize 2021 awards ceremony / Streaming now / @BBCiPlayer pic.twitter.com/EwS1J2JLMJ

— BBC (@BBC) October 17, 2021