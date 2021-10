Κασκαντέρ – ατύχημα: Παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν στον αέρα

Ένα τρομακτικό και επικίνδυνο κόλπο επιχείρησε να κάνει ένας καλλιτέχνης για την εκπομπή «America’s Got Talent: Extreme» ωστόσο, συνετρίβη από δύο αυτοκίνητα. Το τρομακτικό βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ δείχνει τον 41χρονο Τζόναθαν Γκούντγουιν, ειδικό στις «αποδράσεις» να τραυματίζεται όταν παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο αιωρούμενα αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονται σε ύψος 21 μέτρων. Από την σύγκρουση, τα δύο αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά. Για το συγκεκριμένο κόλπο, ο Γκούντγουιν υποτίθεται πως έπρεπε να λυθεί από ένα σακί ενώ κρέμεται με τα πόδια πάνω, ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα. Αντί όμως να προλάβει να «αποδράσει» και να πέσει στο κενό, προτού «συναντηθούν» στον αέρα τα δύο οχήματα, εκείνος βρέθηκε ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα να πέσει τελικά στο έδαφος χτυπώντας το κεφάλι του, κάτι που δεν δείχνει το βίντεο.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η τρέχουσα κατάστασή του δεν είναι γνωστή. Το ατύχημα ήταν τόσο φρικτό, που το πλήρωμα της εκπομπής πίστευε πως ο Γκούντγουιν ήταν νεκρός, ανέφερε το TMZ. «Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα» δήλωσε εκπρόσωπος της εκπομπής σε δήλωση. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι σε εκείνον και την οικογένειά του, καθώς περιμένουμε περαιτέρω ενημέρωση για την κατάστασή του». Το σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτη κατά τη διάρκεια της πρόβας για την εκπομπή «America’s Got Talent: Extreme» του NBC, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα 11 Alive.

I’m in Atlanta rigging a new stunt which I’m super excited about! Cranes and cars and explosives oh my! What’s everyone else up to? pic.twitter.com/Mxrf05JHjU

— Jonathan Goodwin (@TheDaredevil) October 2, 2021