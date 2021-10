Φεγγαρόψαρο γίγας – Θέουτα: Ένα… “τέρας” στα δίχτυα τους

Τα μάτια του δεν μπορούσε να πιστέψει ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκε Οστάλε, όταν αντίκρυσε ένα ψάρι «γίγαντα» μπλεγμένο στα δίχτυα ενός αλιευτικού σκάφους που ψάρευε τόννους ανοιχτά της Θέουτα. Το πελώριο ψάρι ήταν πιθανότατα, σύμφωνα με το Reuters, ένα mola alexandrini, υποείδος του φεγγαρόψαρου της οικογένειας των μολιδών, που διαθέτει χαρακτηριστικό πτερύγιο στην πλάτη, θεωρείται ευάλωτο και δεν καταναλώνεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Οστάλε το εντυπωσιακό πλάσμα είχε 3,2 μέτρα μήκος και 2,9 μέτρα πλάτος και ήταν το μεγαλύτερο ψάρι αυτού του είδους που έχει εντοπιστεί ποτέ στην περιοχή.

«Προσπαθήσαμε να το βάλουμε στη ζυγαριά των 1.000 κιλών αλλά ήταν υπερβολικά βαρύ. Θα την έσπαγε», είπε ο Οστάλε, επικεφαλής του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, που κλήθηκε στο σημείο για να αξιολογήσει το εύρημα. Ο ίδιος εκτιμά ότι το βάρος του ψαριού «μαμούθ» πρέπει να ήταν γύρω στους 2 τόνους. Το ψάρι απομονώθηκε αρχικά σε έναν «υποβρύχιο θάλαμο» συνδεδεμένο με το σκάφος. Στη συνέχεια, ένας γερανός το σήκωσε ψηλά προκειμένου ο Οστάλε και οι συνάδελφοί του να το μετρήσουν, να το φωτογραφήσουν και να λάβουν δείγματα από το DNA του.

«Έμεινα άφωνος. Είχα διαβάσει για αυτά τα ψάρια αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα είχα την ευκαιρία να αγγίξω ένα» είπε ο επιστήμονας, συμπληρώνοντας πάντως ότι επρόκειτο για μία αγχωτική διαδικασία. «Είναι σε ένα σκάφος στη μέση της θάλασσας, με έναν γερανό να μετακινεί ένα τεράστιο ζωντανό πλάσμα. Δεν έπρεπε να χάσουμε λεπτό και χρειαζόταν μεγάλη προσοχή για να μη συμβεί κάποιο ατύχημα». Τόσο η ακούσια αιχμαλωσία του ψαριού όσο και η απελευθέρωσή του συνέβησαν στις 4 Οκτώβρη, και ο «γίγαντας» της θάλασσας επέστρεψε στα σκοτεινά βάθη του απέραντου σπιτιού του αλώβητος, προς μεγάλη ανακούφιση των επιστημόνων και των ψαράδων.

