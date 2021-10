Επίθεση σε βουλευτή Βρετανία: Νεκρός ο 69χρονος

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, έπειτα από την επιθεση με μαχαίρι που δέχτηκε νωρίτερα έξω από εκκλησία ο βουλευτής των Συντηρητικών Σερ Ντέιβιντ Άμες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους ψηφοφόρους του στην εκλογική του περιφέρεια. Ο 69χρονος βουλευτής, που δέχτηκε αρκετές μαχαιριές, βρισκόταν για τουλάχιστον δυο ώρες στον χώρο της εκκλησίας, όπου γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς, τελικά, αποτέλεσμα. Στην ενημέρωσή της, η αστυνομία του Έσεξ ανέφερε πως «Μας κάλεσαν σε μια διεύθυνση στο Eastwood Road North λίγο μετά τις 12.05 το μεσημέρι. Φτάσαμε και βρήκαμε έναν άντρα τραυματισμένο. Δέχτηκε βοήθεια από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά δυστυχώς πέθανε στο σημείο. Ένας 25χρονος συνελήφθη άμεσα ως ύποπτος για φόνο, ενώ βρέθηκε κι ένα μαχαίρι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση. Δεν ψάχνουμε κανέναν άλλο σε σχέση με αυτό το περιστατικό».

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.

We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021