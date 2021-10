Κηφισίας τώρα – Κακοκαιρία Μπάλλος: Πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση στον Φάρο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία «Μπάλλος», πλήττοντας πολλές περιοχές της Αττικής. Η λεωφόρος Κηφισίας έκλεισε από τον Φάρο Ψυχικού, στο ρεύμα της ανόδου προς Κηφισιά.

Δείτε σε βίντεο την κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου διεκόπη η κυκλοφορία στον κόμβο του Φάρου Ψυχικού, με την Τροχαία να κατευθύνει τους οδηγούς στους παρακείμενους παραδρόμους.

An unusual storm hitting the Greek capital of #Athens, the rest of the country as well. Here are what some of the streets in #Athens look like. @CGTNEurope #floods #storm #heavyrain #Μπάλλος #κακοκαιρια #κακοκαιρια_Μπαλλος pic.twitter.com/91ovZQU2Bi

— Evangelo Sipsas (@EvangeloSipsas) October 14, 2021