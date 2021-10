Αφγανιστάν – έκρηξη σε τζαμί: Λουτρό αίματος σε τζαμί

Επίθεση αυτοκτονίας σε τζαμί στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, στην επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν έγινε πριν από λίγο. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς- οι ίδιες μαρτυρίες ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων ακόμη και στα 100.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ένας αριθμός ανθρώπων μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian – citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

— Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) October 8, 2021